В Южно-Сахалинске нашли пропавшую первоклассницу

В Южно-Сахалинске волонтеры поисково-спасательного отряда (ПСО) «СОВА» в пятницу, 13 мая, нашли пропавшую первоклассницу. Об этом сообщает портал astv.ru.

Отмечается, что мама девочки пошла в детский сад за младшим сыном, а когда вернулась, дочки дома не оказалось.

Родители сообщили об исчезновении ребенка в оперативные службы. Волонтеры, сотрудники полиции и следственного комитета сразу же вышли на поиски ребенка.

Школьницу нашли волонтеры ПСО «СОВА». Оказалось, что девочка на автобусе проехала половину города, погуляла, а с наступлением темноты пешком пошла домой.

По данным волонтеров, сейчас жизни и здоровью первоклассницы ничего не угрожает.

«Девочка прошла половину города, и никто из взрослых не обратил внимания, что ребенок идет один, одет не по погоде. Никто. И это страшно», — рассказали они.

Добровольцы ПСО также призвали граждан звонить в дежурную часть полиции или по номеру 112, если ребенок голосует у дороги, один и одет не по погоде, просит помощи.

Ранее, 15 апреля, сообщалось, что пропавшую 17-летнюю девушку из Тверской области нашли живой в Угличском районе Ярославской области. В МВД рассказали, что жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.