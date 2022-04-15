Сбежавшую 17-летнюю жительницу Тверской области нашли под Ярославлем

Пропавшую 17-летнюю девушку из Тверской области нашли живой в Угличском районе Ярославской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Ярославской области в пятницу, 15 апреля.

«Девочку нашли в Угличском Ярославской области сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из Следственного комитета. Сейчас девочку возвращают к родителям», — подчеркнули в полиции.

В МВД отмечают, что жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.

«23 марта текущего года несовершеннолетняя покинула место своего жительства в городе Ярославле и направилась со своим знакомым на станцию Ярославль-Главный, где села в поезд, следующий в город Санкт-Петербург. 24 марта сотрудниками ЛО МВД России на станции Бологое несовершеннолетняя была помещена в ГБУ «СРЦН» по Бологовскому району, которое в вечернее время самовольно покинула», — сообщалось ранее на сайте СК по Тверской области.

Вечером в четверг, 14 апреля, в Следственный комитет поступила информация о поисках 17-летней девушки из деревни Новая Деревня Бежецкого района Тверской области. Сообщалось, что Дарья О. самовольно покинула учебное заведение во время занятий.