В Тверской области ведутся поиски 17-летней школьницы

В Тверской области разыскивают 17-летнюю жительницу деревни Новая Деревня Бежецкого района Дарью О., которая пропала из учебного заведения прямо во время занятий. Об этом сообщается 14 апреля на сайте СК России по региону.

Информация о пропаже девочки поступила в следственные органы вечером в четверг.

«Самовольно ушла из учебного заведения города Бежецка, оставив при этом школьные принадлежности, домой не вернулась», — говорится в сообщении СК.

Отдел следственного управления СК РФ по Тверской области организовал доследственную проверку.

К месту жительства девочки выехали следователи и сотрудники полиции.

9 апреля сообщалось, что в Калининграде пропала 16-летняя Валерия К. По данным правоохранителей, девушка ушла из дома 8 апреля и до настоящего времени не вернулась. Ее местонахождение неизвестно.

Валерии на вид 17–18 лет, рост 160 см, волосы черные, до плеч, телосложение среднее. Была одета в черную куртку, серые штаны и ботики на толстой подошве.