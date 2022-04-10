В Калининграде пропала 16-летняя девушка

В Калининграде пропала 16-летняя Валерия Калинина, местная полиция ведет ее поиски, о чем 9 апреля сообщил РЕН-ТВ со ссылкой на УМВД России по Калининградской области.

По данным правоохранителей, девушка ушла из дома 8 апреля и до настоящего времени не вернулась. Ее местонахождение неизвестно.

Валерии на вид 17–18 лет, рост 160 см, волосы черные, до плеч, телосложение среднее. Была одета в черную куртку, серые штаны и ботики на толстой подошве.

Ранее, 5 апреля, Главное управление МЧС по Курганской области сообщило, что в Звериноголовском районе Курганской области пропал семилетний ребенок.

Следователи выяснили, что мальчик ушел из дома в понедельник вечером на прогулку и не вернулся. Об исчезновении ребенка правоохранителям сообщили его родители. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).