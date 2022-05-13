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Производитель каш Nordic продал бизнес в России

Производитель каш Nordic продал бизнес в России компании «Копэкер Агро»
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Финская компания Raisio, которая выпускала на русском рынке хлопья, каши и мюсли под брендом Nordic, закрыла сделку по продаже своего бизнеса компании «Копэкер Агро», говорится в сообщении компании.

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Сделка была зарегистрирована в РФ 12 мая. Общая сумма сделки составила €1,5 млн. В связи с продажей Raisio фиксирует убыток в размере около €3,6 млн, из которых отразила предполагаемый убыток от обесценения в размере €2,9 млн в EBIT за первый квартал.

Кроме продуктов питания бизнес Raisio в РФ включал экспорт рыбных комбикормов с подразделения Raisioaqua в Финляндии.

«Копэкер Агро» занимается производством упаковки и фасовкой продуктов и является одним из лидеров российского рынка в этой сфере.

4 мая финская компания Paulig Group, специализирующаяся на производстве и обжарке кофе, заявила о продаже своего бизнеса в России.

Различные бренды приняли решение о том, чтобы уйти из России в том числе в связи с новыми санкциями стран Запада, последовавшими в ответ на проводимую Россией операцию по защите Донбасса, о начале которой стало известно 24 февраля.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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