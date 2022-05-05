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Финский производитель кофе Paulig продал российский бизнес

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Финская компания Paulig Group, специализирующаяся на производстве и обжарке кофе, продала свой бизнес в России. В среду, 4 мая, у местного юридического лица Paulig сменился учредитель — завод в Твери продали гражданину Индии Викасу Сои. Об этом сообщается в Едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ). О разрыве договора по продаже российских активов Paulig заявила и на своем сайте.

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Российская компания, которая занимается оптовой продажей кофе, чая, какао и пряностей, изменила свое название на «ООО «Милфудс».

В ближайшие месяцы бренд Paulig полностью уйдет с рынка России. Об этом предупреждает сама компания, но в период перехода — не более трех месяцев — производитель продолжит поставлять зеленый кофе новому владельцу актива. Стоимость сделки не разглашается.

В начале марта Paulig заявила об уходе с российского рынка на фоне спецоперации, начатой 24 февраля Москвой по защите мирного населения в Донбассе, а также изменений «в геополитической ситуации».

7 марта финские изготовители Valio и Paulig заявили о том, что вскоре покинут российский рынок.

12 апреля в Госдуму был внесен законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с рынка РФ. Планируется, что решение по ним будет приниматься межведомственной комиссией при Минэкономразвития по предложениям других министерств и глав регионов, а переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда.

При этом, согласно законопроекту, иностранные собственники сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций. Так они смогут не потерять свой бизнес, а сотрудники компаний — работу.

Позднее источник в правительстве заявил «Известиям», что мера может коснуться менее 10% компаний, которые приостановили свое развитие в РФ. О каких конкретно брендах идет речь, он не уточнил.

Иностранные компании приостанавливают бизнес в России на фоне западных санкций, введенных после начала операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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