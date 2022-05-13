В Кремле прокомментировали заявления Зеленского о личном диалоге с Путиным

Россия не отказывается от встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, но она должна быть подготовлена. Об этом в пятницу, 13 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Позиция никак не изменилась, вы хорошо знаете позицию президента. Никто априори не отказывается от такой встречи, но она должна быть подготовлена. Подготовка может быть выражена в подготовке документа, соглашения, который должен быть потом финализирован на высшем уровне. Без подобных подготовительных действий проводить встречу невозможно» — сказал он.

Песков подчеркнул, что Россия сформулировала свои условия и передала украинской стороне, но не получила ответа.

Зеленский неоднократно заявлял, что готов к встрече с Путиным. Так, 3 марта он говорил, что может обсудить все вопросы прекращения боевых действий.

5 апреля Зеленский допустил, что не встретится с Путиным. При этом он уточнил, что необходимо находить возможности и делать шаги для переговоров. Позднее, 16 апреля, Зеленский заявил, что для урегулирования украинского конфликта потребуется более чем одна встреча с Путиным. По его словам, ряд стран выразили готовность быть гарантами безопасности Украины, но ни одна из них не дала окончательного ответа.

Россия также неоднократно заявляла, что не отказывается от встречи между руководством Москвы и Киева, но подчеркивала, что для этого необходимы соответствующие документы.

22 апреля Путин указал на то, что вероятность прямого контакта с Зеленским определяется результатами переговоров делегаций двух стран. При этом глава государства подчеркнул, что Киев в ходе переговоров проявляет непоследовательность и неготовность искать решения, которые одобрит каждая из сторон.

12 апреля российский лидер заявил, что белорусская площадка подходит для дальнейших контактов с Украиной: коллеги из Минска хорошо организовали на своей территории несколько раундов переговоров. Он подчеркнул, что начать прямой диалог с украинской стороной стало возможно во многом благодаря усилиям президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В тот же день Путину доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Президент отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной очный раунд российско-украинских переговоров. Тогда Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. До этого стороны провели несколько очных встреч в Белоруссии. Так, они состоялись 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Далее переговоры продолжились в онлайн-формате.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР, власти которых заявили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных и попросили Москву о помощи.

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