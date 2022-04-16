Зеленский заявил о необходимости более чем одной встречи с Путиным

Для урегулирования украинского конфликта потребуется больше, чем одна встреча между руководством Москвы и Киева. Об этом в субботу, 16 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я за то, чтобы встреча с Россией у нас была быстрее. Я не считаю, что обойдется одной встречей [с президентом РФ Владимиром Путиным]. Я не считаю, что можно один раз встретиться и обо всем договориться. Потому что там много вопросов. Я в некоторых не вижу пока, что они пойдут на наш вариант или мы пойдем на их вариант», — сказал он в интервью украинским СМИ.

По словам украинского лидера, спорными остаются вопросы статуса Донбасса и Крыма.

Ранее в этот день Зеленский сообщил, что Киев может прекратить переговоры с Москвой в случае уничтожения военнослужащих украинской армии и националистических формирований в Мариуполе.

Кроме того, украинский лидер предположил, что договор между Киевом и Москвой мог бы состоять из двух документов, которые бы касались гарантий безопасности для Украины и ее отношений с Россией.

По его словам, ряд стран выразили готовность быть гарантами безопасности Украины, но ни одна из них не дала окончательного ответа.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что спецоперация РФ по защите мирного населения Донбасса может затянуться до конца 2022 года.

Ранее, 14 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает Белоруссию прекрасной площадкой для проведения переговоров с Киевом, однако важно учитывать мнение украинской стороны. Представитель Кремля отметил, что в настоящее время пока нет понимания по продолжению очных контактов с Украиной.

Также Песков указал, что российский лидер не отказывался от встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако напомнил, что для этого необходимы соответствующие документы.

12 апреля Путин заявил, что белорусская площадка подходит для дальнейших контактов с Украиной: коллеги из Минска хорошо организовали на своей территории несколько раундов переговоров. Он подчеркнул, что президент Белоруссии Александр Лукашенко мог бы способствовать началу прямого диалога с украинской стороной.

В тот же день российскому лидеру доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Президент отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной очный раунд российско-украинских переговоров. Тогда Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. До этого стороны провели несколько очных встреч в Белоруссии. Так, они состоялись 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Далее переговоры продолжились в онлайн-формате.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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