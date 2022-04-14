В Кремле назвали Белоруссию прекрасной площадкой для переговоров с Киевом

Москва считает Белоруссию прекрасной площадкой для проведения переговоров с Киевом, однако важно учитывать мнение украинской стороны. Об этом 14 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«С нашей точки зрения, Белоруссия была бы, конечно, прекрасным местом для проведения переговоров. Но вы знаете, что для этого еще нужна точка зрения украинской стороны», — сказал он, отвечая на вопрос о том, настаивает ли Россия на выборе именно этой страны в качестве переговорной площадки.

Как уточнил представитель Кремля, в настоящее время пока нет понимания по продолжению очных контактов с Украиной.

Также Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин не отказывался от встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако для этого необходимы соответствующие документы.

12 апреля Путин заявил, что белорусская площадка подходит для дальнейших контактов с Украиной: коллеги из Минска хорошо организовали на своей территории несколько раундов переговоров. Он подчеркнул, что начать прямой диалог с украинской стороной стало возможно во многом благодаря усилиям президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В тот же день российскому лидеру доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Президент отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной очный раунд российско-украинских переговоров. Тогда Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. До этого стороны провели несколько очных встреч в Белоруссии. Так, они состоялись 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Далее переговоры продолжились в онлайн-формате.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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