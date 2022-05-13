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Условия кредитования бизнеса рекордно ужесточились с 2000 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В I квартале 2022-го условия кредитования предприятий ухудшились сильнее, чем в любой из предыдущих периодов их ужесточения, пишет ЦБ в докладе. Регулятор уточняет, что рассматривает в документе период с 2000 года, когда он начал проводить опросы бизнеса на эту тему.

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Так, компании сталкиваются с дополнительным подтверждением их финансовой состоятельности, проверкой бизнес-моделей, формированием новых критериев оценки.

Кроме того, по итогам I квартала, значительно уменьшилось количество предварительно одобренных займов. По прогнозу ЦБ, темпы роста корпоративного кредитования в 2022-м окажутся на уровне 0-5%, в то время как годом ранее этот показатель составил 10,7%.

Компании также столкнулись с проблемами в поставках. В первые две недели марта половина опрошенных Банком России предприятий рассказала о таких сложностях. Причем на фоне санкций эта проблема оказалась даже более частой, чем весной 2020-го, когда был локдаун из-за пандемии коронавируса. Более 50% компаний с иностранными контрагентами пожаловалось на трудности при расчетах.

Транзакции можно проводить через банки, которые не попали под санкции.

Сложности с поставками также решаются – европейские товары будут доставляться через Турцию и Казахстан, а логистика через Китай уже восстановлена, отметил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. При этом снижение доступности финансирования крайне негативно отражается на предприятиях и банках, добавил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Займы против: ЦБ заявил о рекордном ухудшении условий кредитования бизнеса

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