Юрист оценил шансы Сбербанка выиграть в деле с инвестарбитражем против Украины

Инвестиционный арбитраж, который инициирует Сбербанк с требованием о возмещении убытков после решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины об изъятии активов — дело необходимое, потому что фактически идет отъем денег, выданных банками, обнуление кредитных историй и перехода всего в ведение украинской управляющей структуры инвестфонда. Об этом заявил «Известиям» юрист, медиатор Юрий Капштык в четверг, 12 мая.

Процесс будет долгий, предсказать результат пока сложно, но с точки зрения репутации это необходимо, отметил он.

Ранее в этот же день стало известно, что Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж с требованием о возмещении убытков после решения украинского СНБО об изъятии активов и национализации дочерних структур банка. Процесс инициируют с требованием о возмещении убытков на основании соглашения между правительством России и кабмином Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.1998.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о национализации «дочек» Сбербанка и ВЭБа и принудительном изъятии их активов. Речь идет о деньгах, депозитных сертификатах и облигациях внутреннего государственного займа. Такую меру в апреле предложил Нацбанк Украины и одобрил кабинет министров. Глава регулятора Кирилл Шевченко оценил сумму, которая в результате будет направлена в доход государства, в 26 млрд гривен — $884 млрд.

В первые дни начала спецоперации РФ по защите Донбасса были аннулированы лицензии российских банков на Украине.

«Процесс будет очень трудным, учитывая массовую антироссийскую истерию и политическое давление, а также то, что он будет рассматриваться на территории нейтральных стран. Придется доказывать многие моменты потери доходов, а этому способствует то, что планомерно создавались указы о приватизации и удержании продукции, имеющей отношение к «Сбербанк Лизингу» и его дочерним предприятиям: это и железнодорожные вагоны, и энергосектор», — рассказал Капштык.

Он добавил, что фактически сегодня сложилась непростая ситуация, в которой у Украины растет задолженность перед внешними контрагентами, в частности, перед США, Великобританией, странами Европы, которые поставляют Киеву оружие. Но все эти поставки идут по ленд-лизу, и кто и как будет за них расплачиваться, вопрос сложный, отметил юрист.

«Имея лояльность со стороны Запада, Украина фактически полностью запрещает на своей территории деятельность российских финансовых структур, тем самым открывая двери только для работы западных банков», — добавил медиатор.

По его словам, таким образом Киев становится зависимым только от западных инвесторов.

4 мая стало известно, что в рамках очередного пакета антироссийских санкций Еврокомиссия планирует отключить Сбербанк от SWIFT наряду с МКБ и Россельхозбанком.

Санкции Запада последовали в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Кремле указывали, что это необходимо для обеспечения безопасности РФ и ее народа.

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