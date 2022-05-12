Экс-глава МИД Австрии предрекла ФРГ тяжелые времена при отказе от газа из РФ

Введение эмбарго на российский газ приведет Германию к «тяжелым временам». Об этом в среду, 11 мая, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с RT.

Она подчеркнула, что так считают немецкий Центральный банк и руководители крупных предприятий.

«У представителей Центрального банка более осторожная и настороженная позиция. Они бы сказали, что полное эмбарго на импорт газа повлекло бы прежде всего огромные и гарантированные убытки в сфере промышленности», — сказала Кнайсль.

По ее словам, отказ от поставок российского газа приведет к массовым увольнениям работников в химической отрасли. Также она предупредила о повышении риска рецессии, при этом Кнайсль считает, что последствия будут более серьезными, нежели прогнозируют эксперты.

«Руководства крупных промышленных предприятий, таких как химический концерн BASF скажут: «Нет, с этим мы не справимся, за этим последуют очень тяжелые времена», — резюмировала экс-глава МИД Австрии.

В этот же день экономист Мангеймского университета в ФРГ Том Кребс сообщил, что внезапное прекращение импорта российских энергоносителей может вызвать масштабный экономический кризис в Германии. По оценкам эксперта, запрет на поставки российских углеводородов может спровоцировать такую рецессию, какой немцы не переживали со времен Второй мировой войны.

Также в среду стало известно, что инфляция в Германии по итогам апреля составила 7,4%, что стало самым высоким показателем с момента объединения страны в 1990 году.

Накануне сообщалось, что немецкое правительство разрабатывает порядок действий в случае отмены поставок энергоносителей из РФ.

До этого, 2 мая глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германия вряд ли продержится без российского газа ближайшие две зимы. По его словам, отказ от газа из РФ приведет к негативным последствиям в экономике и промышленности ФРГ.

22 апреля стало известно, что газовое эмбарго России обойдется Германии в €180 млрд.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, в государствах растут цены и инфляция зашкаливает.

На фоне антироссийских санкций, которые были введены из-за проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, 23 марта президент РФ заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

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