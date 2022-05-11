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В ФРГ предрекли потери в полтриллиона евро из-за отказа от газа из России

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Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
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Внезапное прекращение импорта российских энергоносителей может вызвать масштабный экономический кризис в Германии. Об этом сообщил экономист Мангеймского университета в ФРГ Том Кребс 11 мая.

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«Газовое эмбарго спровоцирует падение объемов производства в Германии на 12% в течение первого года — потеря составит почти полтриллиона евро», — пояснил эксперт изданию Handelsblatt.

По его словам, запрет на поставки российских углеводородов может спровоцировать такую рецессию, какой немцы не переживали со времен Второй мировой войны.

Кребс считает, что дефицит газа в Германии прежде всего ударит по энергоемкой промышленности: стекольному, химическому, металлургическому, литейному, керамическому, пищевому и бумажному производствам, а также по автомобилестроению.

В этот же день Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis) сообщило, что инфляция в Германии по итогам апреля составила 7,4%, что стало самым высоким показателем с момента объединения страны в 1990 году.

Накануне, 10 мая, также сообщалось, что немецкое правительство разрабатывает порядок действий в случае отмены поставок энергоносителей из РФ. По информации агентства Reuters, экономика Германии находится в опасной близости от коллапса после многочисленных санкций против РФ.

2 мая глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германия вряд ли продержится без российского газа ближайшие две зимы. По его словам, отказ от газа из РФ приведет к негативным последствиям в экономике и промышленности ФРГ.

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