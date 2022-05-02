В Германии заявили о невозможности продержаться без российского газа

Германия вряд ли продержится без российского газа ближайшие две зимы. Такое мнение 2 мая высказал глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум.

По его словам, отказ от газа из РФ приведет к негативным последствиям в экономике и промышленности ФРГ.

«Тогда у нас не будет больше ни стали, ни химической промышленности. Последствия были бы драматичными», — сказал Бирнбаум в интервью газете FAZ.

При этом он добавил, что не обладает соответствующими полномочиями и может «только предостеречь» власти Германии от быстрого введения эмбарго на газ из РФ, пишет «Газета.Ru».

Накануне главный экономист немецкого банка KfW Фрици Келер-Гейб предупредила о повышении риска рецессии, с которой может столкнуться экономика ФРГ, если откажется от поставок энергоносителей из РФ. По ее мнению, введение эмбарго может привести к дальнейшему росту цен, падению заработной платы и негативной динамике на рынке труда.

Между тем глава министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер 30 апреля заявил, что страна не будет платить за российский газ в рублях даже в отдаленной перспективе. Он добавил, что Германия делает все возможное, чтобы как можно скорее стать независимой от российского газа и России.

До этого, 22 апреля, стало известно, что газовое эмбарго России обойдется Германии в €180 млрд.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, в государствах растут цены и инфляция зашкаливает.

На фоне антироссийских санкций, которые были введены из-за проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, 23 марта президент РФ заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

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