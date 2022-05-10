Reuters узнал о подготовке ФРГ плана на случай отключения Россией газа

Немецкое правительство разрабатывает порядок действия в случае отмены поставок энергоносителей из РФ. Об этом во вторник, 10 мая, заявило информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Германия готовит «кризисный план» на случай внезапного прекращения поставок газа из РФ», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в ФРГ опасаются одностороннего разрыва Россией экономических отношений в сфере энергетики. Если это произойдет, руководство намерено оказать поддержку энергетическому сектору и взять под государственный контроль критически важные фирмы. Также при необходимости Берлин сможет выкупать доли в компаниях.

Кроме того, по информации агентства, экономика Германии находится в опасной близости от коллапса после многочисленных санкций против РФ. В текущих условиях эмбарго на газ вызывает много споров. Представители индустрии отмечают, компаниям понадобится время для того, чтобы приспособиться к новым реалиям.

Новость дополняется