Инфляция в Германии в апреле увеличилась до 7,4%

Инфляция в Германии по итогам апреля составила 7,4%, что стало самым высоким показателем с момента объединения страны в 1990 году. Об этом в среду, 11 мая, сообщило Федеральное статистическое ведомство (Destatis).

«Уровень инфляции достиг нового максимума после объединения Германии второй месяц подряд», — отметил глава ведомства Георг Тиль.

Потребительские цены в апреле в ФРГ выросли на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А по сравнению с мартом потребительские цены в апреле выросли на 0,8%. В последний раз инфляция достигала подобного уровня осенью 1981 года, когда цены на нефть резко увеличились из-за последствий ирано-иракской войны.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Германии в прошлом месяце в годовом выражении увеличились на 8% и на 3,3% за месяц. Услуги стали дороже на 2,3% за год и на 0,4% за месяц. Цены на бытовую энергию выросли на 33,6% и снизились на 1,6%, соответственно. Цены на одежду и обувь повысились на 3,4% в годовом и на 1,2% помесячном выражении.

Также уточняется, что после начала специальной военной операции России по защите Донбасса цены на природный газ и нефтепродукты в ФРГ заметно выросли и оказывают существенное влияние на уровень инфляции.

7 мая опрос аналитического центра Civey для канала Die Welt показал, что около половины населения ФРГ не хочет жертвовать личными финансами из-за санкций Евросоюза против России. Как выяснилось, 49% немцев вынуждены экономить из-за роста цен на энергию и продукты питания.

4 мая также сообщалось, что цены на пиво в ФРГ могут вырасти на 30%. Как заявил генеральный директор Германского союза пивоваров Хольгер Айхеле, увеличение их затрат переходит все границы. В тот же день отмечалось, что высокие цены фиксируются и в топливном секторе. Из-за дорогого бензина в Германии местные водители вынуждены ехать на АЗС во Франции.

2 мая глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германия вряд ли продержится без российского газа ближайшие две зимы. Накануне главный экономист немецкого банка KfW Фрици Келер-Гейб предупредила о повышении риска рецессии, с которой может столкнуться экономика ФРГ, если откажется от поставок энергоносителей из РФ. По ее мнению, введение эмбарго может привести к дальнейшему росту цен, падению заработной платы и негативной динамике на рынке труда.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, в государствах растут цены и инфляция зашкаливает.

Западные страны ужесточили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), начатую российскими военными 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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