В ФРГ цены на пиво могут вырасти на 30%. Об этом заявляют немецкие пивовары, пишет газета Bild.

«Увеличение затрат переходит все границы. Цены зашкаливают. Ничего подобного мы никогда не испытывали!» — сказал генеральный директор Германского союза пивоваров Хольгер Айхеле.

По его словам, причинами для этого стал 250% рост цен на электричество, подорожание солода на 70% и увеличение цен на европоддоны на 150%, передает НСН.

В свою очередь вице-президент союза пивоваров Берлин-Бранденбург Штефан Фричесе заявил, что это приводит к резкому росту цен на пиво, сообщает Life.Ru. «К концу года цены на пиво могут вырасти на 30%», — заключил он.

В Германский союз пивоваров входят 1,4 тыс. немецких пивоварен, выпускающих продукцию под 6 тыс. торговых марок. Около 70% из них сосредоточены в трех федеральных землях. Около 600 находятся в Баварии, порядка 200 — в Баден-Вюртемберге, еще 150 — в Северном Рейне-Вестфалии, пишет REGNUM.

Высокие цены фиксируются не только в сфере пивоварения, но и в топливном секторе. Из-за дорогого бензина в Германии местные водители вынуждены ехать на АЗС во Франции, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее, 2 мая, глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум указал на невозможность Германии продержаться без российского газа ближайшие две зимы, передает RT.

27 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, которая была вызвана тем, что у страны украли довольно значительную сумму российских резервов.

13 апреля президент России Владимир Путин сказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и зашкаливает инфляция, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

На фоне антироссийских санкций, которые были введены из-за проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, 23 марта президент РФ заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

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