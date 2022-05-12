Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Дышите свободно» 16+

Режиссер: Сергей Бодров. В ролях: Евгений Ткачук, Полина Пушкарук, Полина Агуреева, Илья Дель, Михаил Тройник, Кристина Шнайдер, Анатолий Кондюбов.

Илья сильно заикается. Это мешает всему — личной жизни, общению с ребенком, работе. В отчаянии он записывается на курс известного доктора Черкасовой — гуру своего дела, которую пациенты считают магом и волшебником. Там он встречает новых друзей и новую любовь — молодую девушку Веру. Но оказывается, что Черкасовой самой нравится Илья, и она намерена его завоевать.

С 12 мая в прокате.

«Нулевые» 18+

Фото: Пресс-служба more.tv

Режиссер: Сергей Минаев. Герои сериала: Фёдор Бондарчук, Тимур Бекмамбетов, Алена Долецкая, Константин Хабенский, Игорь Шулинский, Сергей Лукьяненко, Алексей Чадов, Аркадий Новиков, Тина Канделаки, Светлана Бондарчук.

Документальный сериал — продолжение проекта «Девяностые». Сергей Минаев расскажет о том, как страна постепенно приходила в себя после долгих лет вседозволенности. Как люди с невероятным энтузиазмом начинали примерять на себя новые модели производства и потребления. В одной серии авторы проследят за подъемом российского кинематографа, который начался с выходом «Ночного дозора» Тимура Бекмамбетова. В другом эпизоде они рассмотрят появление этапных телевизионных проектов «За стеклом», «Дом-2» и «Фабрика звезд».

С 12 мая, на more.tv

«Ваша честь» 18+

Фото: Пресс-служба Первого канала

Режиссер: Константин Статский. В ролях: Олег Меньшиков, Алексей Серебряков, Владислав Миллер, Ольга Тумайкина, Дарья Урсуляк, Даниил Воробьев, Ростислав Бершауэр, Виктория Полторак.

Михаил Романов — принципиальный и неподкупный судья из приморского города. Когда он узнает, что его сын — несовершеннолетний Антон, сбил мотоциклиста и скрылся с места происшествия, Романов без колебаний решает отвезти его в полицию, чтобы молодой человек признался и понес заслуженное наказание. Однако выясняется, что сбитый мотоциклист — сын одного из криминальных авторитетов города.

С 16 мая, 21:45, Первый канал

Театр

«Человек в закрытой комнате» 16+

Фото: Пресс-служба Театра Моссовета

Режиссер: Павел Пархоменко. В ролях: Лилия Волкова, Андрей Смирнов, Леонид Евтифьеев, Вера Каншина, Иван Расторгуев, Руслан Исмагилов, Александр Емельянов.

Премьера постановки пьесы Татьяны Загдай в России. Жанна приезжает в родной провинциальный город, чтобы похоронить отца и окончательно порвать со своим прошлым. Но с организацией похорон возникает много сложностей. А еще отец Жанны вдруг «оживает» и начинает разговаривать с ней, вероятно, впервые за всю ее жизнь. Впрочем, может быть, это только в ее голове? Жанне помогает друг детства Костик, и вся троица отправляется в настоящее театральное роуд-муви с элементами фарса и магического реализма.

12 мая, 19:00, Театр Моссовета, Сцена «Под крышей»

«Берегите ваши лица» 18+

Фото: Пресс-служба Гоголь-центра/Сергей Запорожец

Режиссер: Савва Савельев. В ролях: Вениамин Смехов, Александр Горчилин, Настя Лебедева, Иван Мулин, Андрей Ребенков, Ирина Выборнова, Игорь Бычков, Артем Шевченко, Никита Еленев.

Сохранить лицо — не самая простая задача. Так же как и попробовать полностью его изменить. О том, что скрывается за лицом, и что это вообще такое, рассуждал Андрей Вознесенский в пьесе «Берегите ваши лица». В 1970 году по ней поставил спектакль Юрий Любимов в Театре на Таганке. Спустя 50 с лишним лет Леонид Богуславский и Фонд Вознесенского предоставили Гоголь-центру сохранившийся экземпляр этого текста.

12, 13, 14, мая, 20:00, 15 мая, 18:00, Гоголь-центр

«Женитьба Кощея» 3+

Фото: Предоставлено ИА «Интермедиа»

Режиссер Руслан Логачев. В ролях: Артем Ермак, Михаил Кохов, Юлия Перфильева, Валерий Таукчи

Государственный Московский театр иллюзии представляет музыкальный спектакль. Темный колдун - Кощей, объявляет о скорой женитьбе на красавице Матрене. Но сможет ли он одолеть богатыря Ерему и тем покорить сердце девушки? Еще Баба Яга нагадала ему не весть что. В сказочном царстве зрители встретят танцующих русалок, Водяного, Соловья Разбойника, незадачливых разбойников.

14 мая в 12:00, КЦ «Зодчие»

«Мастер и Маргарита» 16+

Фото: Пресс-служба Студии театрального искусства/Александр Иванишин

Режиссер: Сергей Женовач. В ролях: Алексей Вертков, Иван Янковский,Татьяна Волкова, Дарья Муреева, Дмитрий Липинский, Андрей Назимов, Сергей Пирняк, Глеб Пускепалис, Сергей Сафонов, Алексей Самойлов, Андрей Самойлов, Григорий Служитель.

15 мая Основатель и худрук СТИ Сергей Женовач отметит 65-летие. К дню рождения мастера его ученики сыграют один из самых любимых спектаклей «Мастер и Маргарита». Это бессмертный роман Михаила Булгакова рассказанный тремя поколениями студийцев. К работе был также привлечен известный иллюзионист Артем Щукин.

15 мая, 19:00, Студия театрального искусства.

«Безымянная звезда» 12+

Фото: Пресс-служба Московского Губернского театра

Режиссер: Александр Созонов. В ролях: Анна Снаткина, Никита Пресняков, Вера Шпак, Антон Соколов, Дмитрий Карташов, Михаил Шилов, Александр Тютин, Олег Курлов.

Музыкальное авторское прочтение знакомого сюжета. История трогательной, романтической встречи провинциального учителя астрономии и столичной светской красавицы здесь получает счастливое завершение. Ведь главное — найти «свою звезду», и отважиться быть самим собой, — неважно, астроном ты или пекарь, музыкант или учитель.

13 мая, 19:00, 14 мая, 18.00, Московский Губернский театр

«Чрево» 18+

Фото: МХТ имени Чехова

Режиссёр: Андрей Гончаров. В ролях: Ольга Литвинова, Артем Быстров, Антон Лобан и Андрей Максимов.

Премьера спектакля по одноимённому рассказу Евгения Замятина. Глухая провинция, крестьянка живёт с нелюбимым мужем, который к тому же намного старше ее. Классическая формула: страх — страсть —любовь — преступление. Афимья доходит до «точки невозврата», и убивает мужа. Типичный замятинский сказ превращается в метафорическое действие и почти оперу.

14, 15 мая, 19:00, МХТ имени Чехова, Новая сцена

Концерты

50 лет Большого детского хора имени В.С. Попова 0+

Фото: Пресс-служба БДХ им. Попова

Гала-концерт, посвященный 50-летию хора Большого детского хора имени В.С. Попова под управлением Анатолия Кислякова, соберет на одной сцене солистов прошлых лет и звезд эстрады. В этот вечер выступят музыкальные коллективы, которыми руководят бывшие воспитанники хора, композиторы и музыканты: Лариса Долина, Лев Лещенко, Григорий Гладков, Дмитрий Галихин, Маргарита Суханкина, эстрадно-симфонический оркестр Андрея Балина. Ведущая вечера — заслуженная артистка России Татьяна Веденеева.

15 мая, 19:00, Кремлевский дворец

«Великолепное трио» 12+

Фото: Предоставлено пресс-службой

Шедевры классической музыки исполнят молодые музыканты, победители международных конкурсов и участники известных фестивалей — Даниил Цветков (фортепиано), Роман Филипов (скрипка), Михаил Калашников (виолончель). В программе — фортепианные трио Алябьева, Мартину и Равеля.

17 мая, 19:00, Соборная палата

Выставки

«Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления» 6+

Фото: Музеи Московского Кремля

Масштабный проект познакомит российскую публику с историей европейской дуэли, отраженной в памятниках XVI – XVII веков, многие из них впервые выставляются в Москве и никогда прежде не встречались в одном выставочном пространстве. В экспозиции будут представлены более 140 экспонатов из восьми российских музеев и библиотек, среди которых — Государственный Эрмитаж, Исторический музей, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Библиотека РАН.

С 13 мая до 14 августа, Музеи Московского Кремля

«Уязвимые. Азиатский дневник» 6+

Фото: Пресс-служба Музея Востока

Часть большого арт-проекта «Уязвимые», посвященного культуре малых этносов Азии и Африки. В экспозиции представлены 40 фоторабот автора проекта Ольги Мичи, Экспозицию дополнят более 70 предметов азиатского декоративно-прикладного искусства, большинство из них фотограф передала в дар Музею Востока. Выставка знакомит также с современными предметами материальной культуры трёх папуасских народов — дани, коровай и асмат, коренных обитателей острова Новая Гвинея.

С 18 мая, Государственный музей Востока

«Что-то останется в памяти» 16+

Фото: Пресс-служба Фонда поддержки современного искусства Винзавод

Выставка «Что-то останется в памяти» подводит итоги седьмого сезона проекта Открытые студии. Здесь будут представлены работы Анастасии Антиповой, Сергея Бояринцева, Кати Грановой, Виктора Жданова, Сергея Карева, Анастасии Литвиновой, Юлии Скромной, Евгении Войнар, Михаила Рубанкова, Лизы Токаревой и Даши Головковой. Проекты художников разместятся в пространстве Открытых студий, а также в Бродильном цехе и Акцизном зале.

До 24 мая, Центр современного искусства Винзавод

«Повсюду и для всех» 0+

Фото: Предоставлено организаторами выставки

Фотовыставка, приуроченная к 155-летнему юбилею Российского Красного Креста (РКК) — старейшей гуманитарной организации страны. Помимо столицы проект проходит еще в семи регионах страны. На выставке можно будет увидеть архивные фотографии о помощи во времена исторических событий: войн, эпидемий, аварии на Чернобыльской АЭС и не только. Сегодня российский Красный Крест выступает одним из основных координаторов гуманитарной помощи для беженцев и переселенцев из Донбасса и Украины.

С 13 по 26 мая, Москва, Рождественский бульвар, в культурных центрах Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Свердловской, Новосибирской, Саратовской области, Краснодарского и Приморского краев