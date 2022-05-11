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Путин подписал указы о назначении врио глав пяти российских регионов

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Президент России Владимир Путин подписал документы о назначении временно исполняющих обязанности глав Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей. Соответствующие объявления появились на официальном сайте Кремля во вторник, 10 мая.

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Администрацию Республики Марий Эл временно возглавил председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев; врио губернатора в Кировской области стал референт кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов; в Рязанской области был назначен глава Росстата Павел Малков; в Саратовской области — председатель правительства области, вице-губернатор Роман Бусаргин; в Томской области — замначальника кремлевского управления по внутренней политике Владимир Мазур.

Владимир Путин лично связался с каждым из выбранных руководителей и обсудил с ними планы по развитию подконтрольных субъектов. Так, например, Владимир Мазур заявил о намерении уделить внимание социально-экономическому потенциалу Томской области.

Ситуацию с кадровыми перестановками в РФ прокомментировали политолог Александр Асафов и председатель думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. Они высоко оценили сам факт перемен, а также одобрительно высказались о компетенциях будущих губернаторов.

Ранее во вторник пять управляющих регионами заявили о желании сложить полномочия. В их числе: глава Кировской области Игорь Васильев, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, глава Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Марий Эл Александр Евстифеев и глава Рязанской области Николай Любимов.

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