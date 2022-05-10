Лавров назвал воровством идею Борреля передать Киеву замороженные активы России

Глава МИД России Сергей Лавров назвал воровством идею главы европейской дипломатии Жозепа Борреля передать замороженные активы РФ Украине. Об этом он заявил во вторник, 10 мая на пресс-конференции.

Глава дипломатии ЕС 9 мая заявил, что Брюсселю следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации.

«Воровство, которое даже не пытаются скрыть», — сказал Лавров на пресс-конференции, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу Борреля.

Лавров считает, что для Запада такие действия становятся уже «чем-то вроде привычки». Для примера он привел ситуацию с заморозкой афганских авуаров, которые на западе «хотят пустить их не на нужды жителей Афганистана», а на цели, не связанные с восстановлением страны.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко назвал инициативу Жозепа Борреля об изъятии замороженных валютных российских резервов и передаче их на восстановление Украины полным беззаконием.

По информации Центробанка России на 29 апреля, международные резервы страны составили $593,1 млрд. За границей было заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов РФ. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что Россия готовит меры защиты по замороженным резервам, в том числе и правовые.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт своим обязательствам перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют.