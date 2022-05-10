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Лавров назвал воровством идею Борреля передать Киеву замороженные активы России

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Фото: TAСС/Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД России Сергей Лавров назвал воровством идею главы европейской дипломатии Жозепа Борреля передать замороженные активы РФ Украине. Об этом он заявил во вторник, 10 мая на пресс-конференции.

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Глава дипломатии ЕС 9 мая заявил, что Брюсселю следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания спецоперации.

«Воровство, которое даже не пытаются скрыть», — сказал Лавров на пресс-конференции, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу Борреля.

Лавров считает, что для Запада такие действия становятся уже «чем-то вроде привычки». Для примера он привел ситуацию с заморозкой афганских авуаров, которые на западе «хотят пустить их не на нужды жителей Афганистана», а на цели, не связанные с восстановлением страны.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко назвал инициативу Жозепа Борреля об изъятии замороженных валютных российских резервов и передаче их на восстановление Украины полным беззаконием.

По информации Центробанка России на 29 апреля, международные резервы страны составили $593,1 млрд. За границей было заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов РФ. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что Россия готовит меры защиты по замороженным резервам, в том числе и правовые.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт своим обязательствам перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют.

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