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Продовольственные союзы ФРГ предупредили о риске нехватки продуктов питания

Das Erste: немецкие продовольственные объединения предупредили о риске нехватки продуктов
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Фото: Global Look Press/XinHua/Lu Yang
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Ассоциации пищевой промышленности Германии обратились к официальному Берлину с просьбой принять меры для предотвращения потенциальной нехватки продуктов питания, которая может произойти по причине текущей геополитической обстановки и экономических сложностей.

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Так, немецкие продовольственные объединения акцентировали внимание на увеличении показателей по стоимости продукции, и в этой связи направили письмо министру сельского хозяйства ФРГ Джему Оздемиру.

«В какой-то момент вопрос уже не будет заключаться в том, сколько сырье для наших продуктов питания стоит на мировом рынке, а в том, сможем ли мы его получить», — приводятся слова президента Федеральной ассоциации пищевой промышленности Германии Кристиана фон Беттихера в публикации Das Erste от 7 мая.

В частности, Беттихер рекомендовал Оздемиру переключиться с «зеленой» программы на антикризисные меры. По словам главы ассоциации, в условиях 50 млн голодающих человек в мире донести до производителей мысль о важности перехода на более экологическое производство затруднительно.

8 мая «Известия» сообщили, что один из немецких ресторанов начал взимать с посетителей плату за вход. Мера принята на фоне роста цен на продукты и энергоносители. Нововведение действует уже три недели.

В тот же день министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии заявила, что засуха, кризис, вызванный пандемией коронавируса, и ситуация вокруг Украины в комплексе могут усугубить ситуацию с голодом во всем мире. По ее словам, «цены на продукты в мире выросли на треть и находятся на рекордном уровне».

25 марта немецкая ассоциация фермеров предупредила о беспрецедентном скачке цен на продукты. По мнению аграриев, отрасль столкнулась с огромным ростом затрат, особенно в области энергии, топлива, удобрений и логистики.

24 марта российский сенатор Андрей Климов заявил, что санкции Евросоюза против России обернутся для стран содружества ростом цен и голодом. По его словам, Россия была одним из основных производителей продуктов питания для части Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

Страны Запада начали вводить антироссийские санкции после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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