Владельцы немецкого ресторана сделали платным вход для посетителей

Издание Bild сообщает, что немецкий ресторан начал взимать с посетителей плату за вход. Мера принята на фоне роста цен на продукты и энергоносители, передает телеканал «Известия». Стоимость входа в ресторан в Северном Рейне – Вестфалии — €3 с гостя. Освобождаются от дополнительной платы только дети. Нововведение действует уже три недели.

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