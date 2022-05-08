События недели: истребители над Москвой, триумф Бивола и трагедия в Гаване

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), победив мексиканца Сауля Альвареса. Что еще произошло в мире за последние дни — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА новости/Кирилл Каллиников
В России наконец началась настоящая весна, и одним из главных событий в жизни соотечественников стали длинные выходные и открытие дачного сезона
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Фото: РИА новости/Рамиль Ситдиков
Многоцелевые истребители МиГ-29СМТ пролетели над Москва-Сити и Поклонной горой во время генеральной репетиции парада Победы
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Фото: РИА новости/Арам Нерсесян
В Ереване продолжаются уличные протесты с требованиями отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна
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Фото: REUTERS/Kevin Mohatt
Американский штат Нью-Мексико охватили лесные пожары, пламя оказалось в опасной близости от Лас-Вегаса
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Фото: Getty Images/FilmMagic/Jeff Kravitz
В Нью-Йорке прошел ежегодный благотворительный бал моды Met Gala. На мероприятии, темой которого в этом году стал «Позолоченный гламур», одна из самых высокооплачиваемых моделей США Джиджи Хадид появилась в бордовом
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Фото: REUTERS/Florion Goga
Албанские мусульмане отмечают окончание поста в священный месяц Рамадан
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Пожар в Называевске Омской области. Пожар начался с открытого горения и распространился на жилые дома из-за сильного ветра - 29 домов сгорели полностью. В связи с участившимися пожарами на территории всей Омской области вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уступает место своей преемнице Карин Жан-Пьер
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Фото: REUTERS/ Ronen Zvulun
Израиль 4 мая отметил День памяти павших и жертв террора — он посвящен всем тем, кто отдал свою жизнь за свободу, независимость и безопасность еврейского государства
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Фото: REUTERS/Toby Melville
В британском Гастингсе прошел традиционный майский фестиваль «Джек в зеленом» — так местные жители отмечают приход весны
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Фото: РИА новости/Виталий Аньков
В бухте Чернышева во Владивостоке стартовал чемпионат Приморского края по серфингу, на первом этапе мужчины состязались в дисциплине «короткая доска»
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REUTERS/Thaier Al-Sudani
Ирак накрыла песчаная буря, от нее пострадали более 1,5 тыс. человек
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Фото: РИА новости/Виталий Белоусов
На Театральной площади перед зданием Государственного Академического Большого театра в Москве появился гигантский орден Победы
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Фото: РИА новости/Алексей куденко
На нефтебазе в Макеевке (ДНР) после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины возник крупный пожар. Пламя удалось быстро потушить
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Фото: РИА новости/Константин Михальчевский
Росгвардейцы доставили в херсонский дельфинарий рыбу — из-за проблем с логистикой его обитателям катастрофически не хватало еды
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Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini
В отеле Saratoga в Гаване 6 мая прогремел мощный взрыв. Здание получило сильные повреждения, под завалами оказались люди. По официальным данным, жертвами трагедии стали 25 человек, еще более 60 получили ранения. На месте продолжается поисково-спасательная операция
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