События недели: мусульмане праздновали Ураза-Байрам, sup-серферы открыли сезон, а теленок пил Бела-колу

Мусульмане на этой неделе праздновали один из двух главных священных праздников в исламе — Ураза-Байрам. Перед этим днем разговения в месяце рамадан принято прощать людям плохие поступки и просить прощения у родственников.
На весь экран
Фото: РИА Новости/Андрей Сорокин
В Якутске как и по всей стране прошли первомайские демонстрации. По подсчетам администрации города в праздничном шествии участие приняли 45 тыс. человек.
На весь экран
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Всадники Кремлёвской школы верховой езды (КШВЕ) провели показательное выступление в рамках открытия летнего сезона в Центре национальных конных традиций на ВДНХ в Москве.
На весь экран
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
В столице начался сезон работы речного трамвайчика «Москва-1». Его маршрут проходит от Северного речного вокзала до причала Захарково. Так за 10 минут можно добраться от района Левобережный до Южного и Северного Тушина, вместо часа на метро или сорока минут на машине.
На весь экран
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Теленок на сельскохозяйственном предприятии «Говяды-агро» в Шкловском районе Могилевской области пьет Бела-колу. Там ее дают телятам наряду с водой и молоком. В результате телята меньше болеют и быстрее набирают вес.
На весь экран
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Ростовские sup-серферы открыли очередной сезон. SUP-серф — это плавательная доска, которая управляется стоя с помощью весла как у гондолы.
На весь экран
Фото: РИА Новости/Михаил Киреев
Питерский "Зенит" и его болельщики отмечают победу в чемпионате России по футболу среди клубов Премьер-лиги. В этом матче "Зенит" обыграл московский "Локомотив" со счетом 3:1.
На весь экран
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Исторический подвижной состав времен Великой Отечественной войны "Победа" прибыл на железнодородный вокзал в Майкопе. Весь состав является действующим экспонатом музея железнодорожной техники Северо-Кавказской железной дороги.
На весь экран
Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
На площади Победы в Иванове волонтеры участвуют в акции «Георгиевская ленточка», посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Наряду с ней 1 мая в городе прошла праздничная эстафета "Рабочий край".
На весь экран
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
В Даниловском монастыре в рамках Московского Пасхального фестиваля мужской хор выступил в зале Церковных соборов храма Христа Спасителя.
На весь экран
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
В Большом Кремлевском Дворце прошла церемония вручения государственных наград российским спортсменам паралимпийской сборной. Награды вручали вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Игорь Левитин.
На весь экран
Фото: РИА Новости/Виктор Драчев
В день 36-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в минском парке Дружбы народов прошла церемония возложения цветов к памятным знакам «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы». В мероприятии участвовали руководство органов исполнительной власти, представители Федерации профсоюзов, члены общественных организаций и трудовых коллективов.
На весь экран
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Вдоль автодороги Краснодар-Новороссийск расцвели рапсовые поля. Растение используется в качестве источника масла и белка для пищепрома, а также в качестве лекарственного средства.
На весь экран
Фото: РИА Новости/Даниил Айкин
В 42-й гимназии в Кемерово прошла церемония поднятия государственного флага учащимися школы. С 1 сентября этого года каждая российская школа будет проводить аналогичную церемонию с поднятием флага под гимн России.
На весь экран
Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez
Люди на улицах города Москера в Колумбии. 27 апреля на город обрушился дождь из токсичной пены. Ядовитое вещество наносит ущерб людям и окружающей среде.
На весь экран
Фото: REUTERS/Aziz Karimov
В Азербайджанском Сумгаите произошел пожар на маслобойном заводе. Источником возгорания стали скопившиеся на его территории пластиковые отходы.
На весь экран
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш провели встречу в Москве. Помимо прочего президент РФ объяснил, что Россия имела право признать ДНР и ЛНР, а также подтвердил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом.
На весь экран
Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Рабочие в венесуэльском Каракасе разбирают завалы после того как потоп, случившийся на фоне дождей, повредил дома местных жителей.
На весь экран
Фото: Global Look Press/Roscosmos Press Office
Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев с копией Знамя Победы снаружи МКС на высоте 400 км над Землей.
На весь экран
Фото: REUTERS/Joe Skipper
Ракета Falcon 9, произведенная американской компанией Space X, взлетела с тремя астронавтами НАСА и одним астронавтом ЕКА. Она доставит их на МКС в рамках полугодовой экспедиции. Фото — с мыса Канаверал во Флориде.
На весь экран
Фото: REUTERS/NTV/Ole Berg-Rusten
Активисты «Гринпис» проплывают рядом с танкером «Устя-Луга» в рамках протестной акции против поставок российской нефти в Норвегию.
На весь экран
Фото: REUTERS/KCNA
Самолеты выступают в рамках ночного военного парада в честь 90-й годовщины основания Корейской народной армии. Фото опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи без указания даты съемки.
На весь экран
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Украинский мальчик играет с мячом в городе Новомосковск Днепропетровской области. Фото сделано 23 апреля.
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.