События недели: мусульмане праздновали Ураза-Байрам, sup-серферы открыли сезон, а теленок пил Бела-колу

В столице начался сезон работы речного трамвайчика «Москва-1». Его маршрут проходит от Северного речного вокзала до причала Захарково. Так за 10 минут можно добраться от района Левобережный до Южного и Северного Тушина, вместо часа на метро или сорока минут на машине.