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События недели: собаки бегали, ирландцы танцевали, испанцы каялись

Что случилось в мире в последние дни
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/GlÃ²Ria SÃ¡Nchez
На прошлой неделе внимание всего мира по-прежнему было приковано к Украине. Однако жизнь продолжается и в других регионах планеты. Так, в испанской Жироне в Великий четверг (14 апреля) прошло традиционное шествие кающихся в память о крестном пути Иисуса на Голгофу. Что еще было на неделе — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
Иудеи всего мира отметили в прошедшие выходные праздник Песах. Для ритуала было приготовлено необходимое количество мацы
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В выходные католический мир отмечал Пасху, а православные только готовились к великому празднику Вербным воскресеньем
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Lisi Niesner
13 апреля самая старая в мире горилла Фату отметила свой 65-й день рождения. Ей преподнесли праздничный торт. Фату уже много лет живет в Берлинском зоопарке, в дикой природе эти приматы не достигают столь почтенного возраста
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Фото: REUTERS/Aly Song
В Шанхае продолжается полный локдаун в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции. Жителям мегаполиса запрещено покидать жилища даже для похода в магазин или аптеку, на улицах идет постоянная дезинфекция
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
В Белфасте прошел юбилейный, 50-й чемпионат мира по ирландским танцам. Победу одержала труппа из ЮАР Robinson Dance Studio
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Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa
Несмотря на сохраняющиеся эпидемиологические ограничения, в Бангкоке с обычным размахом и обливанием прохожих водой отметили тайский Новый год Сонгкран
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Фото: РИА Новости
В Белгородской области на территории пропускного пункта беженцам из Изюма раздавали продукты и воду
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Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Исповедующие индуизм жители Бангладеш отметили танцами и шествиями праздник Лал Ках
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
На освобожденных территориях ЛНР солдаты сил республики помогают с выпечкой хлеба для обеспечения населения продуктами питания
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Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков
В Москве в Битцевском лесу прошел кросс «Быстрый пес». В забеге приняли участие сами москвичи и их четвероногие друзья
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