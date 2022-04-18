События недели: собаки бегали, ирландцы танцевали, испанцы каялись

На прошлой неделе внимание всего мира по-прежнему было приковано к Украине. Однако жизнь продолжается и в других регионах планеты. Так, в испанской Жироне в Великий четверг (14 апреля) прошло традиционное шествие кающихся в память о крестном пути Иисуса на Голгофу. Что еще было на неделе — в фотогалерее «Известий»