События недели: роботы торговали, французы выбирали, ланкийцы протестовали

Мир по-прежнему с волнением наблюдал за тем, как развивается спецоперация России по помощи Донбассу. Одним из ее символов стала украинская бабушка, отважно вышедшая навстречу националистам с флагом СССР в руках. Скульптуру в честь героини вскоре установят в Воронеже, пока ее можно увидеть в мастерской Александра Ивченко. Что еще было на неделе — в фотогалерее «Известий»