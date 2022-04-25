События недели: роботы торговали, французы выбирали, ланкийцы протестовали

Мир по-прежнему с волнением наблюдал за тем, как развивается спецоперация России по помощи Донбассу. Одним из ее символов стала украинская бабушка, отважно вышедшая навстречу националистам с флагом СССР в руках. Скульптуру в честь героини вскоре установят в Воронеже, пока ее можно увидеть в мастерской Александра Ивченко. Что еще было на неделе — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Lee Smith
В британском городке Алник (графство Нортумберленд) показали самую большую в мире коллекцию декоративной японской вишни тайхаку
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Во Франции в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. Альтернативный кандидат Марин Ле Пен признала свое поражение, а во главе Пятой республики останется Эммануэль Макрон
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Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
С космодрома Плесецк 20 апреля был произведен успешный запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»
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Фото: РИА Новости/Максим Школьников
В результате пожара в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери погибли 17 человек
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Бойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей обеспечивают подвоз продуктов питания и топлива для обеспечения освобожденных территорий
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Фото: REUTERS/Toby Melville
Члены радикального экологического движения Extinction Rebellion протестовали против инвестиций в ископаемое топливо в День Земли, 22 апреля, в лондонском Сити
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Фото: РИА Новости/Григорий Скворцов
В Перми открылось киберкафе, гостей которого обслуживает созданная компанией Promobot робот-буфетчица Дуняша
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
МЧС России провело учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций в результате природных пожаров
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Фото: РИА Новости/Нина Алексеева
В Петергофе заработали фонтаны Большого каскада, что традиционно служит сигналом начала летнего туристического сезона
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Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
На Шри-Ланке продолжились антиправительственные протесты, вызванные тяжелым экономическим кризисом в стране. Демонстранты требовали отставки президента Готабаи Раджапаксы
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
В Мариуполе, полностью перешедшем под контроль сил спецоперации, налаживается мирная жизнь
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Фото: REUTERS/Nir Elias
В храме Гроба Господня в Иерусалиме вновь произошло снисхождение Благодатного огня. Частица пламени была в тот же день доставлена и в столицу России
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Фото: REUTERS/Rogan Ward
В Южной Африке продолжились поисково-спасательные операции после разрушительных наводнений и оползней, вызванных ливневыми дождями
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Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
Пока православные христиане завершали Великий пост, католики уже отмечали пасхальную неделю. В Венгрии празднование по традиции включает в себя и водные процедуры
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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
В Ереване члены движения «Дашнакцутюн» провели факельное шествие памяти жертв геноцида армян в Османской империи
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