Песков заявил, что не располагает данными об ударе по российскому кораблю в Черном море

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 6 мая заявил, что в Кремле не располагают информацией о якобы нанесенном в Черном море ударе по военному кораблю РФ, которая появилась в СМИ.

«Мы не располагаем такой информацией», — сказал Песков на брифинге.

Ранее в этот день американский телеканал CNN сообщил, что Вашингтон предоставил Киеву информацию о местонахождении уже затонувшего российского крейсера «Москва». Пентагон же опроверг данную информацию.

13 апреля на флагмане Черноморского флота России — крейсере «Москва» — сдетонировал боезапас, в результате чего корабль получил серьезные повреждения. В условиях штормового волнения корабль потерял остойчивость и затонул. Экипаж эвакуировали на находившиеся в районе корабли ЧФ, а затем доставили в Севастополь.

По информации Минобороны РФ, около 400 моряков удалось спасти, один человек погиб, без вести пропали 27 военнослужащих.

29 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что украинские войска создали угрозу для судоходства в Черном море, в акватории дрейфуют мины. Он уточнил, что взрывные устройства открепляются от якорных тросов и дрейфуют в открытое море.

Ранее, 16 апреля, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Россия принимает весь комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей. В частности, ВС РФ ежедневно с 08:00 мск до 19:00 мск открывают морской гумкоридор в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морские мили.

13 апреля министерство национальной обороны Турции заявило о повышении уровня готовности саперных подразделений и других служб из-за угрозы дрейфующих мин в Черном море.

До этого, 6 апреля, в Турции нейтрализовали обнаруженную ранее в тот день дрейфующую мину.

29 марта официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сообщения о дрейфующих минах в Черном море вызывают чрезвычайную обеспокоенность в организации. По его словам, размещение мин может повлиять на международное судоходство. В частности, он отметил, что район Черного моря имеет важное значение для экспорта продовольствия из России и с Украины.

19 марта ФСБ России сообщила, что ВМС Украины установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Из-за обрывов тросов мины под воздействием ветра и течения могут свободно перемещаться в западной части Черного моря.

Мины были установлены после объявления РФ о начале проведения спецоперации по защите Донбасса 24 февраля. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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