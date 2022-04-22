Один из членов экипажа крейсера «Москва» погиб, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Около 400 моряков удалось спасти, сообщили в пятницу, 22 апреля, в Минобороны РФ.

«В результате пожара 13 апреля ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса. Попытки экипажа потушить возгорание не привели к результату. В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь», — сообщили в ведомстве.

Министерство обороны оказывает необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести.

В военном ведомстве отметили, что результаты собеседования командования Черноморского флота (ЧФ) с членами экипажа крейсера «Москва» показали желание большинства офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы продолжить службу на кораблях ЧФ.

14 апреля на флагмане Черноморского флота России, крейсере «Москва», сдетонировал боезапас, в результате чего корабль получил серьезные повреждения. В тот же день в условиях штормового волнения корабль потерял остойчивость и затонул. Экипаж эвакуировали на находившиеся в районе корабли Черноморского флота, а затем доставили в Севастополь.

16 апреля главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов и командование Черноморского флота провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе. Во время встречи Евменов сообщил личному составу экипажа крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в ВМФ.

Корабль был заложен на стапеле на Николаевском судостроительном заводе имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер «Слава». В 1996 году его переименовали. Спустили на воду 27 июля 1979 года.

В сентябре 2020 года после планового ремонта вошел в состав сил постоянной готовности флота и вышел в море. Крейсер был оснащен 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 «Вулкан», имел на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 «Форт».