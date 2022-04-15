Экипаж затонувшего крейсера «Москва» доставлен в Севастополь

Экипаж ракетного крейсера «Москва», затонувшего 14 апреля в Черном море после пожара и детонации боезапаса, доставлен в Севастополь. Об этом ТАСС сообщил источник в морских кругах 15 апреля.

«Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации (в Севастополь, главную базу Черноморского флота — Ред.)», — сказал собеседник агентства.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что крейсер «Москва» из-за повреждений корпуса, полученных в результате пожара от детонации боезапаса, в условиях штормового волнения потерял устойчивость и затонул.

Крейсер «Москва» был заложен на стапеле в Николаевском судостроительном заводе имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер «Слава». Впоследствии в 1996 году он был переименован. Корабль спустили на воду 27 июля 1979 года. В сентябре 2020 года после планового ремонта крейсер вошел в состав сил постоянной готовности флота и вышел в море.

Корабль оснащен 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 «Вулкан» с радиусом действия не менее 700 км. Также корабль имеет на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 «Форт».