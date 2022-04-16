Главком ВМФ встретился с экипажем крейсера «Москва» в Севастополе

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов и командование Черноморского флота провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе. Об этом сообщили 16 апреля в Минобороны России.

Во время встречи Евменов сообщил личному составу экипажа крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в ВМФ.

«Личный состав крейсера «Москва» находится в основном пункте базирования, в городе-герое Севастополь. Офицеры, мичманы, личный состав контрактной службы будут продолжать службу на Военно-морском флоте. Личный состав срочной службы в соответствии с законом с мая по июнь будет уволен и убудет к постановке на воинский учет», — сказал он.

В четверг, 14 апреля, стало известно о том, что на флагмане Черноморского флота России крейсере «Москва» сдетонировал боезапас, в результате чего корабль получил серьезные повреждения.

В тот же день в условиях штормового волнения корабль потерял остойчивость и затонул. Экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота, а затем доставлен в Севастополь.

Корабль был заложен на стапеле на Николаевском судостроительном заводе имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер «Слава». В 1996 году его переименовали. Спустили на воду 27 июля 1979 года. В сентябре 2020 года после планового ремонта вошел в состав сил постоянной готовности флота и вышел в море. Крейсер был оснащен 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 «Вулкан», имел на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 «Форт».