Зеленский во время телефонного разговора пригласил Штайнмайера в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев. Он сделал это в ходе первого после скандала телефонного разговора с ним, сообщило 5 мая немецкое агентство DPA со ссылкой на ведомство федерального президента.

По данным агентства, Штайнмайер и Зеленский обсудили «недоразумения прошлого». Уточняется, что Зеленский пригласил на Украину не только Штайнмайера, но и канцлера Германии Олафа Шольца, а также всё немецкое руководство.

По данным журнала Der Spiegel, разговор длился 45 минут, Штайнмайер заверил Зеленского в полной поддержке Германией Украины.

Ранее, 3 мая, Шольц заявил, что отказ президенту Германии в визите «стоит поперек дороги» дальнейших перспектив его визита в Киев в обозримом будущем. Он обратил внимание, что Германия оказывает Украине «столько военной и экономической помощи», однако президенту ФРГ Киев отказывает в визите.

В ответ украинский посол в Берлине Андрей Мельник назвал Шольца обиженной ливерной колбасой.

На эти слова Мельника отреагировала глава комитета парламента ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она призвала Украину «извиниться перед президентом, а потом вежливо пригласить канцлера».

12 апреля немецкие СМИ сообщили, что Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве из-за его позиции по отношению к России.

В тот же день президент Германии подтвердил, что Украина сочла его визит в страну нежелательным. По словам Штайнмайера, такое решение в Киеве приняли, несмотря на его готовность к диалогу.

3 апреля Мельник обвинил президента Германии в поддержании связей с Россией. В ответ на это Штайнмайер назвал ошибочным свое отношение к РФ, а именно поддержку «Северного потока – 2».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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