В ФРГ призвали Украину извиниться перед Штайнмайером за отказ в приеме

Глава комитета парламента ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман во вторник, 3 мая, призвала Украину извиниться перед президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером за отказ в приеме. Об этом она заявила в интервью редакционной группе Funke.

«Украина отозвала приглашение федерального президента и при всем желании не может ожидать, что теперь в Киев поедет канцлер [ФРГ Олаф Шольц]. Может быть, господин [посол Украины Андрей] Мельник, надо просто извиниться перед президентом, а потом вежливо пригласить канцлера», — цитирует Циммерман издание Hasepost.

Она также сочла высказывание Мельника «довольно тривиальным, учитывая простой языковой стиль посла».

12 апреля президент Германии заявил, что Украина сочла его визит в страну нежелательным. 3 мая Шольц заявил, подобное решение «стоит поперек дороги» дальнейших перспектив его визита в Киев в обозримом будущем. Он обратил внимание, что Германия оказывает Украине «столько военной и экономической помощи», однако президенту ФРГ Киев отказывает в визите.

В ответ на это Мельник назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой».