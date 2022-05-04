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США сорвали участие делегации РФ в комитете по информации в ООН

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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США сорвали участие российской делегации в работе комитета по информации в ООН, заявил 4 мая первый зампостпреда России Дмитрий Полянский.

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По его словам, директору Департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой выдали визу 3 мая, у двух других делегатов виз до сих пор нет. При этом визовые запросы были поданы заблаговременно.

«Мы вынуждены привлечь внимание к тому, что из-за действия американской стороны участие в сессии комитета российской делегации из столицы фактически было сорвано», — сказал он.

Также он отметил, что «цифровые западные платформы перестали скрывать свою ангажированность».

Накануне стало известно, что 5 мая Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации на Украине. В мае в совете ООН председательствуют США. До этого, 5 апреля, постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что исключение России из состава Совета безопасности ООН невозможно.

Комментируя высказывания Томас-Гринфилд о членстве России в Совбезе, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что профессиональный уровень западных дипломатов упал. По ее мнению, они демонстрируют непонимание тематики, обсуждаемой по повестке СБ ООН, непонимание того, чем в принципе занимается СБ.

Ранее, 27 апреля, министерство иностранных дел России в среду, 27 апреля, подтвердило выход РФ из Всемирной туристской организации (UNWTO) в ООН. В ведомстве отметили, что UNWTO фактически монополизирована странами Евросоюза, использующими ее в своих интересах. В Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) сообщили, что потери России из-за выхода из UNWTO в экономическом смысле являются нулевыми. Имиджевые потери будут, но лишь в связи с политикой, подчеркнули в АТОР.

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