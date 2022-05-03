Совет Безопасности ООН 5 мая обсудит ситуацию на Украине

Совет Безопасности (СБ) ООН проведет заседание по ситуации на Украине 5 мая. Это следует из предварительной программы заседаний, опубликованной 3 мая.

В мае в СБ ООН председательствуют США.

Ранее, 6 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания американского постпреда при ООН о членстве России в Совбезе, заявила, что профессиональный уровень западных дипломатов упал. Они демонстрируют непонимание тематики, обсуждаемой по повестке СБ ООН, непонимание того, чем в принципе занимается СБ, отметила Захарова.

За день до этого постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия имеет право вето как постоянный член Совбеза ООН и изменить этот факт США не могут. Однако США могут изолировать РФ в Совбезе и сделать ее присутствие в этом органе «очень некомфортным», заверила дипломат.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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