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Суд восстановил отчисленных за лайки из школы «Останкино» студенток

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Отчисленные за лайки в социальной сети из школы «Останкино» две студентки восстановлены Таганским судом Москвы в качестве обучающихся. Об этом рассказал 4 мая адвокат Марат Аманлиев, представляющий в суде интересы истиц.

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«Таганский районный суд только что принял наши доводы и посчитал отчисление девочек за лайки незаконным. Мы довольны решением суда», — цитирует адвоката ТАСС.

В ходе судебного заседания Аманлиев просил суд признать приказ школы от 25 октября 2021 года об отчислении в отношении Темирчиевой Алины и Тимченко Алисы незаконным. В иске студентки настаивали на восстановлении в качестве обучающихся в АНО «Высшая школа «Останкино».

В прошлом году студентки московской Высшей школы кино и телевидения «Останкино» пожаловались на отчисление из-за лайков под комментарием в одной из соцсетей. Причиной стало их одобрение публикации, что школа отменяет занятия в период нерабочих дней, но плату за обучение берет.

После этого студентки получили от администрации школы сообщение, в котором указывалось, что они поддержали «абсолютно отвратительный комментарий о школе».

26 октября партнер юридической компании Lion Lex Илья Сергунин заявил «Известиям», что отчисление студенток за лайки к комментарию об учебном заведении незаконно, так как они выразили свое мнения и тем более сделали это не явным способом, а согласившись с публикацией, оставив, по сути, эмоциональную реакцию.

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