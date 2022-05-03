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Противники Пашиняна перекрыли магистраль Ереван–Севан

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Сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, 3 мая перекрыли автомагистраль Ереван–Севан.

«Трассу перегородили несколькими машинами, в том числе и грузовыми. На место прибыли полицейские, они пытаются разблокировать движение», — передает Sputnik Армения.

Также оппозиционеры попытались заблокировать дорогу в ереванский аэропорт Звартноц — группа водителей на машинах выстроилась вдоль дороги, тем самым перекрывая путь. Рядом люди скандируют лозунги и зажигают файеры.

Ранее в этот день активисты перекрыли ряд улиц в центре Еревана и на окраине. В результате по всему городу образовались пробки. Периодически правоохранителям удавалось разблокировать улицы, однако новые группы активистов вновь их блокировали.

Антиправительственные акции, шествия и митинги проводятся в Ереване с 17 апреля. Митингующие выражают несогласие с позицией Пашиняна, оговоренной им в парламенте 14 апреля, которая заключается в необходимости «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

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1 мая вице-спикер парламента страны, член партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге заявил, что Оппозиционная партия Армении намерена начать круглосуточные акции протеста с 2 мая в Ереване, чтобы добиваться отставки премьер-министра страны.

На следующий день сторонники оппозиции собрались на митинг на площади Франции в Ереване. Они призывали к отставке Пашиняна и говорили, что после этого в стране всё «автоматически нормализуется». Тогда сообщалось о 125 задержанных на акции протеста.

Вопрос статуса Нагорного Карабаха обсуждается на высшем уровне глав трех государств — России, Армении и Азербайджана. Как заявил 19 апреля «Известиям» директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян, встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении, которая состоялась в тот же день, является попыткой сделать шаг к стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. По его словам, ситуация в Нагорном Карабахе довольно сложная, назвать ее спокойной нельзя, поскольку время от времени происходят столкновения и перестрелки.

7 апреля Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили главам МИД республик начать подготовку к мирным переговорам.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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