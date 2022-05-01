Оппозиция Армении объявила о начале круглосуточных акций протеста в Ереване

Оппозиционная партия Армении намерена начать круглосуточные акции протеста со 2 мая в Ереване, чтобы добиваться отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом заявил вице-спикер парламента страны, член партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге оппозиции на площади Франции 1 мая.

«Мы остаемся здесь до конца, не уходим домой. С этого момента эта площадь и власть принадлежат народу. Устанавливаем палатки. С завтрашнего дня ни один автомобиль не должен ездить по центру Еревана. Объявляем также забастовки», — заявил Сагателян.

По его словам, с 08:30 (по местному времени) со 2 мая в Ереване начнутся масштабные акции гражданского неповиновения.

Несколько часов назад в центре столицы Армении перекрыли движение автомобилей в связи с митингом оппозиции. На площади Франции установлена сцена, звуковая техника, работают передвижные телестанции. Собравшиеся требуют отставки Пашиняна. По словам Сагателяна, у нынешнего руководства страны «нет мандата», а значит, они должны доказать, что у руководителей нет никакой власти.

Накануне один из лидеров оппозиции, глава партии «Отечество», экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян заявил об объединении всех оппозиционных сил вокруг требования об отставке премьер-министра. По его словам, после прихода оппозиции к власти, будут приняты меры по пресечению процесса односторонних уступок Азербайджану, и углублены отношения с Россией. Он также заявил, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха должен оставаться в повестке дня.

Антиправительственные акции, шествия и митинги проводятся в Ереване ежедневно с 17 апреля. Митингующие выражают несогласие с позицией Пашиняна, оговоренной им в парламенте 14 апреля, которая заключается в необходимости «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

Вопрос статуса Нагорного Карабаха обсуждается на высшем уровне глав трех государств — России, Армении и Азербайджана. Как заявил 19 апреля «Известиям» директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян, встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая состоялась в тот же день, — является попыткой сделать шаг к стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. По его словам, ситуация в Нагорном Карабахе довольно сложная, назвать ее спокойной нельзя, поскольку время от времени происходят столкновения и перестрелки.

До этого 9 апреля политики провели телефонные переговоры. В ходе беседы с Путиным Пашинян рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе.

7 апреля Пашинян и Алиев условились до конца апреля создать комиссию по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Также лидеры двух стран поручили главам МИД республик начать подготовку к мирным переговорам.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.