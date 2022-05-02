Полиция Армении задержала 125 человек на акции протеста в центре Еревана

Полиция Армении в понедельник, 2 мая, начала задержания на акции протеста в центре Еревана, которая проходит с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства страны. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

По состоянию на 09.40 по местному времени (08.40 мск) были задержаны 125 человек. Всех активистов доставили в полицейские участки.

Ранее в этот день в Сети появились видео задержаний. Кадры есть в распоряжении «Известий»,

1 мая вице-спикер парламента страны, член партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге заявил, что Оппозиционная партия Армении намерена начать круглосуточные акции протеста со 2 мая в Ереване, чтобы добиваться отставки премьер-министра страны.

За день до этого один из лидеров оппозиции, глава партии «Отечество», экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян заявил об объединении всех оппозиционных сил вокруг требования об отставке премьер-министра. По его словам, после прихода оппозиции к власти будут приняты меры по пресечению процесса односторонних уступок Азербайджану, и углублены отношения с Россией. Он также заявил, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха должен оставаться в повестке дня.

Антиправительственные акции, шествия и митинги проводятся в Ереване ежедневно с 17 апреля. Митингующие выражают несогласие с позицией Пашиняна, оговоренной им в парламенте 14 апреля, которая заключается в необходимости «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

Вопрос статуса Нагорного Карабаха обсуждается на высшем уровне глав трех государств — России, Армении и Азербайджана. Как заявил 19 апреля «Известиям» директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян, встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении, которая состоялась в тот же день, — является попыткой сделать шаг к стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. По его словам, ситуация в Нагорном Карабахе довольно сложная, назвать ее спокойной нельзя, поскольку время от времени происходят столкновения и перестрелки.

До этого 9 апреля политики провели телефонные переговоры. В ходе беседы с Путиным Пашинян рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе.

7 апреля Пашинян и Алиев условились до конца апреля создать комиссию по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Также лидеры двух стран поручили главам МИД республик начать подготовку к мирным переговорам.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.