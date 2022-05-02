Российские музыканты высказались о не поддержавших спецоперацию артистах

Известные музыканты прокомментировали решение некоторых артистов отказаться от выступлений в России или вовсе уехать из страны на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Свое мнение они высказали в рамках передачи «Добров в эфире» на канале РЕН ТВ.

Так, лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр, говоря о сорванном в Омске концерте «Би-2», осудил позицию артистов.

«Если он [российский артист] хочет жить и работать в нашей стране, то он должен всегда быть со своим народом. В любой ситуации ты должен выбирать свою страну», — уверен он.

Основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов, прокомментировал тот факт, что группа «Би-2», с одной стороны, уволила своего художника за поддержку спецоперации, а с другой, побоялась публично говорить о своих взглядах.

«Если они занимают одну позицию, это как бы их позиция. Но тогда озвучьте ее нормально, не виляйте хвостом. Посмотрим, как это всё разрешится. Ну а то, что зрители обломались, конечно, это не хорошо», — подчеркнул музыкант.

Российский певец Олег Газманов, в свою очередь, считает, что артисты должны выступать перед военными, пострадавшими на Донбассе и сейчас находящимися в госпиталях.

«Для каждого артиста, того, кто живет в родной стране и что-то понимает в этой жизни, это не просто обязанность, а честь. Приехать, поддержать раненых воинов, которые своей жизнью рискуют», — заявил он.

Лидер российской рок-группы «7Б» Иван Демьян подчеркнул, что ему стыдно за артистов, которые отказываются выступать или уезжают из страны.

«И я не могу понять их нутро, их голову. Как будто им кто-то навязывает — ты должен так себя повести, сказать свою позицию против чего-то. Иначе ты там потеряешь где-то», — указал он.

Как считает продюсер и владелец концертного агентства Аrt-Sintez Лев Клоц, артистов, выступивших против спецоперации по защите Донбасса и покинувших РФ, за рубежом привлекают деньги, но они не стесняются выступать в России, если предложат солидный гонорар.

«В России люди зарабатывают, артисты зарабатывают сумасшедшие деньги. Это всем известно. Израиль маленький, 800 км в длину. Это не Россия», — отмечает Клоц.

Певец Николай Басков, заменивший своего коллегу Сергея Лазарева на концерте для беженцев из Донецка в Липецке, заявил, что у каждого артиста свой выбор, а у него — «за Россию, за президента, за свой народ». Он подчеркнул, что в данный момент находится в РФ.

Группа «Би-2» объявила об отмене концерта в Омске 28 апреля. Как рассказывали сами музыканты, они прилетели в город за сутки до начала концерта и были готовы уже его начинать. Однако выйти на сцену им не дали. При этом кто запретил и чем это было аргументировано, не уточнили.

Как рассказал первый заместитель министра по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области Иван Колесник, «Би-2» соглашалась провести концерт, если баннер с буквой Z на площадке мероприятия останется завешен черной тканью, которую коллектив повесил ночью, свои действия они ни с кем предварительно не согласовывали. Колесник подчеркнул, что музыканты не принимали никаких компромиссных вариантов, которые предлагали им руководители площадки.

При этом официально группа не озвучила, что причина отмены выступления крылась именно в этом. 30 апреля Лёва Би-2 впервые прокомментировал отказ коллектива проводить концерт в Омске. Он отметил, что вся информация по этому вопросу размещена на страницах группы в соцсетях. На остальные вопросы о причинах срыва концерта группы Лёва отказался отвечать или давал невразумительные ответы.

Российский певец и музыкант Денис Майданов заявил 1 мая, что был удивлен таким поведением рок-группы. Музыкант пояснил, что если группа просила завесить баннер с буквой Z, то это говорит о том, что «Би-2» идут против позиции 80% граждан и государственного курса.

Своим поступком участники рок-группы вызвали много критики со стороны коллег. Музыкантов призвали открыто выразить свою позицию. Так, российский продюсер Иосиф Пригожин считает, что артисты совершили «немудрый» поступок. По его мнению, музыканты должны работать вопреки политическим взглядам.

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что лидеры группы «Би-2» должны прекратить увиливать и раскрыть настоящие причины отмены концерта в Омске, а также открыто выразить свою позицию. Музыкант Юрий Лоза также заявил, что группа должна была открыто заявить о своей политической точке зрения непосредственно перед самим концертом в Омске.

Кроме того, согласно данным расследования РЕН ТВ, рок-группа годами зарабатывала в РФ без российских паспортов. Помимо этого, телеканал располагает данными, что у Левы может быть еще один паспорт — белорусский.