Майданов прокомментировал скандал с концертом группы «Би-2» в Омске

Российский певец и музыкант Денис Майданов в воскресенье, 1 мая, дал комментарий РЕН ТВ по поводу отказа рок-группы «Би-2» выступать на концерте в Омске из-за баннера с надписью с буквой Z над сценой.

«Я считаю, что артист должен быть патриотом. Он в этой стране живет, здесь его дети, родители, здесь он работает, здесь его зритель. Как можно не любить страну, в которой ты работаешь? Ну если только эта страна — не твой бизнес, а твоя душа и твое сердце в другой стране», — сказал он.

Майданов отметил, что был удивлен таким поведением рок-группы. Музыкант пояснил, что если группа просила завесить баннер с буквой Z, то это говорит о том, что «Би-2» идут против позиции 80% граждан и государственного курса.

«Если не поддерживаешь спецоперацию — значит, соответственно, поддерживаешь нацизм, против которого и ведется эта специальная военная операция. <...> Cейчас герои и героизм — в специальной военной операции, там, на фронтах. Вот там герои, а здесь... Ну это такая, знаете, странная позиция», — заметил Майданов.

Майданов считает, что сейчас артисты не должны быть вне политики. Отсиживаться и отмалчиваться в этой ситуации для публичных людей неприемлемо.

«Если ты хочешь в этой стране жить и работать, ты должен за эту страну переживать, ты должен желать ей успеха, ты должен желать ей победы. «Я вне политики» — ну это такое, это лукавство», — заметил Майданов.

Группа «Би-2» объявила об отмене концерта в Омске 28 апреля. Как рассказывали сами музыканты, они прилетели в город за сутки до начала концерта и были готовы уже его начинать. Однако выйти на сцену им не дали. При этом, кто запретил и чем это было аргументировано, не уточнили.

Как рассказал первый заместитель министра по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области Иван Колесник, «Би-2» соглашалась провести концерт, если баннер с буквой Z на площадке мероприятия останется завешен черной тканью, которую коллектив повесил ночью, свои действия они ни с кем предварительно не согласовывали. Колесник подчеркнул, что музыканты не принимали никаких компромиссных вариантов, которые предлагали им руководители площадки.

При этом официально группа не озвучила, что причина отмены выступления крылась именно в этом. 30 апреля фронтмен группы Лева Би-2 впервые прокомментировал отказ коллектива проводить концерт в Омске. Он отметил, что вся информация по этому вопросу размещена на страницах группы в соцсетях. На остальные вопросы о причинах срыва концерта группы Лева отказался отвечать или давал невразумительные ответы.

Своим поступком участники рок-группы вызвали много критики со стороны коллег. Музыкантов призвали открыто выразить свою позицию. Так, российский продюсер Иосиф Пригожин считает, что артисты совершили «немудрый» поступок. По его мнению, музыканты должны работать вопреки политическим взглядам.

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что лидеры группы «Би-2» должны прекратить увиливать и раскрыть настоящие причины отмены концерта в Омске, а также открыто выразить свою позицию. Музыкант Юрий Лоза также заявил, что группа должна была открыто заявить о своей политической точке зрения непосредственно перед самим концертом в Омске.

Кроме того, согласно данным расследования РЕН ТВ, рок-группа годами зарабатывала в РФ без российских паспортов. Помимо этого телеканал располагает данными, что у Левы может быть еще один паспорт — белорусский.

2 марта Министерство обороны РФ рассказало, что обозначают символы на российской технике в спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Так, в символе Z зашифрована фраза «За победу», буква V означает выражение «Сила V (в) правде». Еще одна V значит «Задача будет выполнена».