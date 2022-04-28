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Пригожин раскритиковал отказ «Би-2» выступать в Омске из-за баннера

Пригожин о срыве «Би-2» концерта в Омске из-за баннера: этот поступок совсем не мудрый
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Российский продюсер Иосиф Пригожин в четверг, 28 апреля, дал комментарий «Известиям» по поводу отказа рок-группы «Би-2» выступать на концерте в Омске из-за баннера с надписью «Zа президента» на сцене.

Продюсер считает, что артисты совершили не мудрый поступок. По его мнению, музыканты должны работать вопреки политическим взглядам.

«Неважно, где и какие буквы висят на стенах или концертных залах. Потому что музыканты лечат душу людям. Не обязательно на концертах говорить лозунгами. Можно было бы просто подарить людям радость, и всё. А получается, что люди обделены вниманием любимого коллектива», — заявил он.

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Отмена концерта произошла ранее в этот день, за несколько минут до начала мероприятия. Музыканты заявили, что были готовы выступить, однако выйти на сцену им не дали организаторы. При этом коллектив не уточнил, кто запретил выступление и почему.

Власти города, в свою очередь, заявили, что рок-группа сама отменила концерт из-за баннера с надписью «Zа президента». По словам замминистра физкультуры и спорта региона Ивана Колесника, музыканты «тайно, ночью, ни с кем не согласовывая» завесили баннер «черным траурным полотном». Стороны долго вели переговоры, власти предлагали снять баннер, но от такого решения проблемы отказались организаторы.

«Нам пришлось сделать это самостоятельно, после чего артисты отказались выступать. Они собрали свои вещи и уехали», — заключил Колесник.

2 марта Министерство обороны РФ рассказало, что обозначают символы на российской технике в спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Так, в символе «Z» зашифрована фраза «За победу», буква «V» означает выражение «Сила V (в) правде». Еще одна «V» значит «Задача будет выполнена».

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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