«Би-2» отменила концерт в Омске из-за баннера с символом Z

Рок-группа «Би-2» объявила 28 апреля об отмене концерта в Омске.

Музыканты рассказали, что прилетели в город за сутки до начала концерта и были готовы уже его начинать. Однако выйти на сцену им не дали. При этом, кто запретил и чем это было аргументировано, не уточнили.

«Сейчас эти события могут быть использованы для продолжения информационной атаки, которой «Би-2» подвергается в СМИ на протяжении последней недели. Мы расцениваем эту ситуацию как продолжение нападок на группу и на наших поклонников», — сообщили они на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По информации местных СМИ, рок-группа сама отменила концерт из-за баннера с надписью «Zа президента», который ей не разрешали закрыть черной тканью.

Так, издание «Новый Омск» сообщает, что отмену концерта прокомментировал замминистра физкультуры и спорта региона Иван Колесник. Он вышел с рупором на площадь к поклонникам группы и заявил, что причиной действительно стал баннер. Выступление Колесника было зафиксировано на видео.

«Они отказались выступать на его фоне. Они завесили его черным траурным полотном. Сделали это тайно, ночью, ни с кем не согласовывая. Весь день у нас прошел в переговорах, мы предлагали его снять, разные компромиссные варианты. Но организаторы отказались его снять. Нам пришлось сделать это самостоятельно, после чего артисты отказались выступать. Они собрали свои вещи и уехали», — рассказал он.

2 марта Министерство обороны РФ рассказало, что обозначают символы на российской технике в спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Так, в символе «Z» зашифрована фраза «За победу», буква «V» означает выражение «Сила V (в) правде». Еще одна «V» значит «Задача будет выполнена».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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