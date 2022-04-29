Вадим Самойлов призвал «Би-2» раскрыть настоящую причину срыва концерта в Омске

Лидеры группы «Би-2» Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник) должны прекратить увиливать и раскрыть настоящие причины отмены концерта в Омске, а также выразить свою позицию. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил российский музыкант, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

«Би-2» отказалась выступать для жителей Омска из-за баннера с буквой Z, установленного за сценой.

Первый заместитель министра по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области Иван Колесник рассказал, что коллектив тайно, ночью, ни с кем не согласовывая, завесил баннер черным траурным полотном.

Отмечается, что идти на компромисс музыканты отказались, а остальные рекламные плакаты претензий у группы не вызвали.

Однако открыто назвать причины своего отказа смелости у музыкантов не хватило. Они заявили, что выступить им якобы кто-то не позволил, а позже гитарист группы вообще придумал фантастическую версию о том, что баннер портил звук (как это могло исправить черное полотно, непонятно).

«Сейчас такие времена, что хочешь не хочешь, а выбор-то делать придется. И любые такие поступки, как попытка снимать баннер и особенно попытка потом объяснить, что произошло, оно наружу вылезает», — заявил Вадим Самойлов, подчеркнув, что музыкантам нужно четко занять позицию.

Основатель группы «Агата Кристи» напомнил, что на личном уровне музыканты «Би-2» позволяли себе высказывания, которые говорят о том, что они не являются патриотами России, что неудивительно.

Он также отметил, что ни у Левы, ни у Шуры из «Би-2» нет даже российского гражданства, с Россией их связывает любовь не к Родине, а скорее к тому, что она может дать — возможности «срубить денег».

«Я бы хотел, чтобы ситуация разрешилась таким образом, чтобы группа официально заявила, что произошло. Без увиливаний, без вот этих попыток усидеть на двух стульях. Потому что если вы занимаете позицию — то тогда озвучьте ее, не виляйте хвостом», — отметил Вадим Самойлов.

Основатель «Агата Кристи» уверен, что «Би-2» отказались от выступления, чтобы их потом не ассоциировали со специальной военной операцией, «ведь, вероятно, это не позволит им дальше зарабатывать деньги на различных корпоративных концертах».

Сам Вадим Самойлов после 2015 года неоднократно выступал в Донбассе. В ЛНР он награжден медалью «За заслуги перед республикой», а на Украине объявлен персоной нон грата.

Самойлов считает, что для «Би-2» выступление на фоне баннера с буквой Z — вопрос критичный.

«Я думаю баннер звуку и свету не мешал, проблема была исключительно в том, что они не хотели под этим баннером засветиться. Но сейчас придется подробно объяснять почему и придется озвучить свою позицию и дальше ей следовать», — сказал Вадим Самойлов.

Он также подчеркнул, что огромное количество людей продолжает вести свою «культурную службу», а тех, кто покинул страну после начала спецоперации, — единицы.

Ранее гитарист рок-группы «Би-2» Андрей Звонков попытался оправдаться за срыв концерта, назвав причиной отсутствие в договоре рекламных баннеров. Также, по его словам, тот самый баннер с буквой Z якобы «мешал звуку». При этом музыкант не объяснил, каким образом черная ткань, которой коллектив завесил плакат, мог решить проблему со звуком.

Ранее группа «Би-2» неоднократно отказывалась выступать на концертах в поддержку Донбасса, в благотворительных марафонах по сбору средств детям — жертвам украинской агрессии в ЛНР и ДНР.

Отмена концерта произошла 28 апреля за несколько минут до начала мероприятия, музыканты заявили, что были готовы выступить, однако выйти на сцену им якобы не дали организаторы.