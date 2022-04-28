Гитарист «Би-2» заявил, что баннер на площадке в Омске мешал звуку

Гитарист рок-группы «Би-2» Андрей Звонков попытался оправдаться за срыв коллективом концерта в Омске буквально за несколько минут до начала выступления.

Выступление должно было состояться ранее в этот день, 28 апреля. Музыканты заявили, что были готовы выступить, однако выйти на сцену им якобы не дали организаторы. При этом власти города сообщили, что коллектив сам отменил концерт из-за баннера с надписью «Zа президента» на сцене.

По словам Звонкова, согласно условиям договора, в арендуемом зале не должно быть рекламных баннеров, а тот, что висел на сцене, «мешал звуку и свету», и поэтому коллектив решил его завесить тканью.

«Мы его завесили. <...> Пришли ребята из горадминистрации и стали вмешиваться в наш концерт. Они стали снимать [ткань], стали вмешиваться в наше мероприятие. То есть мы приходим, арендуем помещение, делаем свой концерт, и к нам приходят на нашу сцену ребята и говорят, что «нет, у вас тут будет вот так», — добавил музыкант.

Звонков не уточнил, кто именно приходил и каким образом пытались вмешаться.

Почти сразу после того, как ожидавшим у входа на концертную площадку поклонникам «Би-2» объявили об отмене выступления, к людям вышел замминистра физкультуры и спорта региона Иван Колесник. Он сообщил, что коллектив «тайно, ночью, ни с кем не согласовывая» завесил баннер «черным траурным полотном».

«Весь день у нас прошел в переговорах, мы предлагали его снять, разные компромиссные варианты. Но организаторы отказались его снять. Нам пришлось сделать это самостоятельно, после чего артисты отказались выступать. Они собрали свои вещи и уехали», — рассказал он.

2 марта Министерство обороны РФ рассказало, что обозначают символы на российской технике в спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Так, в символе Z зашифрована фраза «За победу», буква V означает выражение «Сила V (в) правде». Еще одна V значит «Задача будет выполнена».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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