В Омской области рассказали о завешивании группой «Би-2» баннера с Z

Группа «Би-2» соглашалась провести концерт в Омской области, если баннер с буквой Z на площадке мероприятия останется завешен черной тканью, которую коллектив повесил ночью, свои действия они ни с кем предварительно не согласовывали. Об этом 29 апреля рассказал первый заместитель министра по делам молодежи, физкультуры и спорта региона Иван Колесник.

«На площадке должен был проходить концерт «Би-2», но организаторы завесили большой баннер, который находился на стадионе, который являлся элементом интерьера. Баннер в цветах российского флага с надписью «Zа президента» [завесили] черной траурной тканью. Сделали это тайно, ни с кем не согласовывая, ночью. Только в таком формате решили проводить концерт», — отметил он в разговоре с «Известиями».

Колесник подчеркнул, что музыканты не принимали никаких компромиссных вариантов, которые предлагали им руководители площадки, ссылаясь на то, что «наличие черной ткани — это техническая необходимость». А затем сказали, что готовы ее убрать, если снимут и баннер с буквой Z.

«То есть тем самым подтвердив, что, в принципе, это не настолько важные вещи для проведения концерта. Хочу отметить, что другие баннеры остались нетронутыми. Они никому не мешали», — добавил он.

Министр рассказал также, что, когда группа приняла решение не проводить концерт, долго не сообщалось об этом поклонникам. Таким образом, музыканты искусственно затягивали время, чтобы люди сильнее «озлобились».

Между тем многие из тех, кто купил билеты, начали обращаться в суд, писать заявления в полицию на организаторов концерта.

Ранее в этот день сообщалось, что участники рок-группы «Би-2» вызвали своим поведением много критики со стороны коллег, когда отменили в последний момент концерт в Омске из-за баннера с буквой Z. Музыкантов призывают открыто выразить свою позицию.

Согласно данным расследования РЕН ТВ, рок-группа годами зарабатывала в РФ без российских паспортов.

Группа «Би-2» объявила об отмене концерта в Омске 28 апреля. Как рассказывали сами музыканты, они прилетели в город за сутки до начала концерта и были готовы уже его начинать. Однако выйти на сцену им не дали. При этом кто запретил и чем это было аргументировано — не уточнили.

После этого ряд музыкантов раскритиковали такое поведение. Так, российский продюсер Иосиф Пригожин считает, что артисты совершили «немудрый» поступок. По его мнению, музыканты должны работать вопреки политическим взглядам.

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что лидеры группы «Би-2» должны прекратить увиливать и раскрыть настоящие причины отмены концерта в Омске, а также открыто выразить свою позицию. Музыкант Юрий Лоза заявил, что группа должна была открыто заявить о своей политической точке зрения непосредственно перед самим концертом в Омске.