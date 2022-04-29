РЕН ТВ напомнил об отсутствии российских паспортов у музыкантов «Би-2»

Участники рок-группы «Би-2», отменившие в последний момент концерт в Омске из-за баннера с буквой Z, вызвали своим поведением много критики со стороны коллег. Однако официально они до сих пор не озвучили, что причина отмены выступления крылась именно в этом. Музыкантов призывают открыто выразить свою позицию.

Впрочем, основатели группы Шура и Лева уже давно стараются не ассоциировать себя с Россией. Так, РЕН ТВ провел расследование, после которого пришел к выводу, что рок-группа годами зарабатывала в РФ без российских паспортов.

Так, журналисты нашли интервью группы изданию «The Конкурент» от 2012 года. Уже тогда Шура (Александр Уман) заявил: «Мы не граждане России, поэтому здесь мы не участвуем ни в каких выборах. Я гражданин Австралии и Израиля». Другой музыкант группы — Лева (Егор Бортник) — также заявил, что является гражданином Израиля.

Кроме того, по словам журналистов, даже 10 лет назад они уходили от выражения своей гражданской позиции.

«Гражданская позиция, конечно, имеется, но как-то нет настроения ее декларировать», — отмечал тогда Шура.

При этом в недавнем интервью музыкальный продюсер Владимир Киселёв отмечал, что музыканты имеют австралийские паспорта.

Помимо этого, телеканал располагает данными, что у Левы может быть еще один паспорт — белорусский. При этом семья артиста живет в Испании, о чем музыкант сам рассказал в программе «Простые вопросы» в 2018 году. Семья же Шуры периодически проживает в Калифорнии.

Накануне, 28 апреля, «Би-2» отказалась выступать для жителей Омска из-за баннера с буквой Z, установленного за сценой. Отмена концерта произошла 28 апреля за несколько минут до начала мероприятия, музыканты заявили, что были готовы выступить, однако выйти на сцену им якобы не дали организаторы.

Первый заместитель министра по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области Иван Колесник рассказал, что коллектив тайно, ночью, ни с кем не согласовывая, завесил баннер черным траурным полотном. Отмечается, что идти на компромисс музыканты отказались, а остальные рекламные плакаты претензий у группы не вызвали.

После этого ряд музыкантов раскритиковал такое поведение. Так, российский продюсер Иосиф Пригожин считает, что артисты совершили «немудрый» поступок. По его мнению, музыканты должны работать вопреки политическим взглядам.

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что лидеры группы «Би-2» должны прекратить увиливать и раскрыть настоящие причины отмены концерта в Омске, а также открыто выразить свою позицию. Музыкант Юрий Лоза заявил, что группа должна была открыто заявить о своей политической точке зрения непосредственно перед самим концертом в Омске.

2 марта Министерство обороны РФ рассказало, что обозначают символы на российской технике в спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Так, в символе Z зашифрована фраза «За победу», буква V означает выражение «Сила V (в) правде». Еще одна V значит «Задача будет выполнена».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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