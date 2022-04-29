Музыкант Юрий Лоза раскритиковал «Би-2» за срыв концерта в Омске из-за баннера с символом Z

Рок-группа «Би-2» должна была открыто заявить о своей политической точке зрения непосредственно перед самим концертом в Омске. Об этом 29 апреля заявил музыкант Юрий Лоза.

«Зрители, которые пришли на концерт, они увидели этот баннер (с буквой Z. — Ред.), их это не напрягло. Если бы их напрягло это, они бы спокойненько сдали свои билеты и на концерт не пошли, раз он идет под такой эгидой. Значит — зрителей это не напрягает. А если это напрягает артиста, ну это его личное дело, он может в зале своем сказать: ребята, все, кто пришел и увидел этот баннер, могут встать и уйти, останутся только те, кто не поддерживает. Если они хотят публично поддержать украинских нациков, то надо заявить об этом публично властям. И сказать, что «мы вот будем проводить вот эту акцию в защиту украинских нациков». И всё — и вопросов больше не будет», — прокомментировал Лоза.

Лоза также подчеркнул, что баннер был вывешен на городской инфраструктуре и «Би-2» не имеют права указывать, как ее менять.

«Это всё в ведении городских властей. Если они таким образом оформили какие-то здания, то они считают, что это правильно. Если зрители не выражают протеста, значит, зрители согласны. <…> Московский артист начинает объяснять властям, как им оформлять свой город. <…> Ну это же глупость какая-то несусветная!» — заключил он.

«Би-2» отказалась выступать для жителей Омска из-за баннера с буквой Z, установленного за сценой. После этого ряд музыкантов раскритиковали такое поведение. Так, российский продюсер Иосиф Пригожин считает, что артисты совершили «немудрый» поступок. По его мнению, музыканты должны работать вопреки политическим взглядам. Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что лидеры группы «Би-2» должны прекратить увиливать и раскрыть настоящие причины отмены концерта в Омске, а также открыто выразить свою позицию.

Накануне, 28 апреля, «Би-2» отказалась выступать для жителей Омска из-за баннера с буквой Z, установленного за сценой. Отмена концерта произошла 28 апреля за несколько минут до начала мероприятия, музыканты заявили, что были готовы выступить, однако выйти на сцену им якобы не дали организаторы.

Первый заместитель министра по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области Иван Колесник рассказал, что коллектив тайно, ночью, ни с кем не согласовывая, завесил баннер черным траурным полотном.Отмечается, что идти на компромисс музыканты отказались, а остальные рекламные плакаты претензий у группы не вызвали.

2 марта Министерство обороны РФ рассказало, что обозначают символы на российской технике в спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Так, в символе Z зашифрована фраза «За победу», буква V означает выражение «Сила V (в) правде». Еще одна V значит «Задача будет выполнена».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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