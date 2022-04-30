Лева Би-2 прокомментировал срыв концерта группы из-за буквы Z

Фронтмен группы «Би-2» Лева Би-2 впервые прокомментировал отказ музыкального коллектива проводить концерт в Омске из-за баннера с флагом России и символом Z.

«Говорил ли я, что из-за баннера было плохое освещение или звук? Я не уверен, что комета 24-го года каким-то образом повлияет на планету Земля. Она пройдет на расстоянии примерно трех километров, поэтому я думаю, что переживать абсолютно не стоит. Вы можете спокойно спать», — сказал он 30 апреля.

Он отметил, что вся информация по этому вопросу размещена на страницах группы в соцсетях.

Также Лева Би-2 добавил, что среди его творческих планов — выпуск осенью нового альбома.

Накануне сообщалось, что участники рок-группы «Би-2» вызвали своим поведением много критики со стороны коллег, когда отменили в последний момент концерт в Омске из-за баннера с буквой Z. Музыкантов призывают открыто выразить свою позицию.

Согласно данным расследования РЕН ТВ, рок-группа годами зарабатывала в РФ без российских паспортов.

Группа «Би-2» объявила об отмене концерта в Омске 28 апреля. Как рассказывали сами музыканты, они прилетели в город за сутки до начала концерта и были готовы уже его начинать. Однако выйти на сцену им не дали. При этом кто запретил и чем это было аргументировано — не уточнили.

После этого ряд музыкантов раскритиковали такое поведение. Так, российский продюсер Иосиф Пригожин считает, что артисты совершили «немудрый» поступок. По его мнению, музыканты должны работать вопреки политическим взглядам.

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что лидеры группы «Би-2» должны прекратить увиливать и раскрыть настоящие причины отмены концерта в Омске, а также открыто выразить свою позицию. Музыкант Юрий Лоза заявил, что группа должна была открыто заявить о своей политической точке зрения непосредственно перед самим концертом в Омске.

Как рассказал первый заместитель министра по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области Иван Колесник, группа «Би-2» соглашалась провести концерт в регионе, если баннер с буквой Z на площадке мероприятия останется завешен черной тканью, которую коллектив повесил ночью. Он отметил, что свои действия они ни с кем предварительно не согласовывали.

Буква Z стала военным символом в 2022 году после того, как Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. РФ обозначает свои танки буквами Z, O и V.