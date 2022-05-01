В РФ с 1 мая введут новое пособие на детей и изменят ставку по ипотеке

В России с 1 мая 2022 года поднимут часть пенсий, введут новое пособие и изменят ставку по ипотеке.

Отмечается, что с мая малообеспеченные семьи с детьми от восьми до 17 лет смогут подать заявление в Пенсионный фонд РФ на выплаты. Размер пособия зависит от дохода семьи, он составит от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет в рамках помощи нуждающимся в социальной поддержке.

Также с 1 мая изменятся условия для льготной ипотеки на новостройки. Ставка снизится с 12 до 9% годовых.



29 апреля аналитики федеральной компании «Этажи» оценили для «Известий», что ежемесячный платеж по льготной ипотеке сократится на 18% благодаря снижению ставок по программе с 12% до 9%. Уточнялось, расчет справедлив для кредита на 20 лет с первоначальным взносом 20% (наиболее распространенные параметры).

Кроме того, 1 мая в силу вступит закон, предполагающий, что отцы смогут получить материнский капитал, если мать ребенка умерла и при этом не имела гражданства РФ. Также отцу будет положен маткапитал, если мать оставила ребенка в роддоме и дала согласие на усыновление.

В то же время Центробанк (ЦБ) увеличит лимит одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. до одного миллиона рублей. Ежемесячный лимит бесплатных переводов останется на прежнем уровне и составит 100 тыс. рублей.

Часть россиян также получат ежемесячную надбавку к пенсии. Уточняется, что дополнительные выплаты положены летчикам гражданской авиации. Надбавка выплачивается в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда.

Ранее, 29 апреля, сообщалось, что россияне, живущие за границей, смогут получить пенсию в рублях на открытые в РФ счета.

До этого, 27 апреля, президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени будут приняты решения по индексации пенсий.

14 апреля помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что в России планируется внеплановая индексация пенсий, других социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Ранее, 11 апреля, российский лидер поручил добиться в 2022 году снижения уровня бедности и неравенства по доходам населения.

В России с 1 апреля планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Повышение коснулось 4 млн человек — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.