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Мишустин разрешил платить пенсии в рублях живущим за границей россиянам

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Россияне, живущие за границей, смогут получить пенсию в рублях на открытые в РФ счета. Об этом свидетельствует постановление премьер-министра России Михаила Мишустина, опубликованное в пятницу, 29 апреля, на официальном портале правовой информации.

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«[Выплату в таком случае произведут] путем зачисления на банковские счета, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», — говорится в документе.

Отмечается, что для этого россиянам необходимо обратиться с письменным или электронным заявлением в осуществляющие выплаты ведомства.

Как уточнили в правительстве, перечисление денег начнется с первого числа следующего месяца с доплатой за все прошлое время, если такое заявление будет получено, либо если экономические санкции в отношении России будут отменены.

Ранее, 27 апреля, президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени будут приняты решения по индексации пенсий.

До этого, 14 апреля, помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что в России готовится внеплановая индексация пенсий, других социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ). По его словам, в правительстве уже готовят конкретные параметры этого повышения.

11 апреля российский лидер поручил добиться в 2022 году снижения уровня бедности и неравенства по доходам населения. Кроме того, глава государства дал указание комиссии государственного Совета РФ совместно с правительством до 1 июля подготовить доклад по стабилизации социально-экономической ситуации в регионах страны, проанализировав проблемы в этих сферах.

В России с 1 апреля планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Повышение коснулось 4 млн человек — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

4 апреля сообщалось, что гражданам старше 80 лет фиксированную выплату в составе страховой пенсии начисляют в двойном размере, на 2022 год надбавка составила 6564 рубля. Такая же надбавка полагается пенсионерам, которым присвоена I группа инвалидности. Эти доплаты начисляются автоматически, специально обращаться для их начисления не требуется, узнали «Известия».

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